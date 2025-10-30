資本水準下滑、全球人壽評等展望調至「負向」 「twA」評等獲確認

中華信評指出，受到有效保單價值（value of in-force；簡稱VIF）衰退以及獲利下滑的影響，近幾季全球人壽公司的資本實力已有所轉弱。中華信評認為，由於該公司營運績效表現疲軟，且資本緩衝空間收窄，未來一至二年其資本與獲利能力將較容易受到市場波動的影響。

基於此，中華信評將全球人壽長期評等的評等展望由「穩定」調整至「負向」，此反映未來一至二年內，該公司在恢復其保險本業精算盈餘、以及資本與獲利能力時將面臨更多的難題。

中華信評30日將全球人壽長期發行體信用評等與財務實力評等的評等展望由「穩定」調整至「負向」。與此同時，中華信評確認該公司的長期評等為「twA」。

此次的評等展望調整行動反映：中華信評認為，全球人壽在未來幾季其財務結構將面臨更多的不利因素。中華信評在基本情境中預期儘管該公司因資本緩衝空間遭到削弱而容易受到市場波動的影響，但未來兩年該公司應可維持稍弱的資本與獲利能力。

不過，中華信評預期，未來一至二年全球人壽維持資本與獲利能力將面臨更大的困難，因為2025年第2季該公司的淨值因外匯損失而下降，且其股權投資的未實現評價損失增加，導致其總調整後資本減少，因為未實現評價損失增加的部分列入其資產負債表「根據其他綜合收益分類的公允價值」項下。

此外，整個產業在健康保險業務方面不斷惡化的損失經驗將持續對全球人壽的VIF造成負面影響，而VIF為該公司總調整後資本的主要來源之一。中華信評認為，由於全球人壽健康保險產品在其產品組合中的占比高於平均水準，該公司受到的負面影響更為顯著。截至6月，該公司的健康保險保單負債準備對其總保險準備金的占比為21%。

以中華信評對全球人壽所做的基本情境假設來看，由於過去兩年該公司面臨的精算盈餘壓力較高，中華信評保守預測，未來一至二年其VIF將持續小幅下降。儘管如此，中華信評預期2026年至2027年前述下降的趨勢將有所緩和，因為該公司已進行商品改版並加強理賠控管。中華信評亦認為，全球人壽可自其他產品中取得穩定的新業務價值，可望部分抵銷前述下降的趨勢。

一如國內其他保險公司，全球人壽的外匯價格變動準備金在2025年第2季新台幣大幅升值期間迅速消耗。中華信評認為，外匯變動為是造成該公司資本波動的另一個因素，且中華信評認為儘管該公司已在過去幾個月期間略為提高其避險比例，但未來一至二年該公司的整體財務風險結構仍可能因資本波動而面臨壓力。中華信評預測，未來一至二年全球人壽的投資風險結構將維持在以國內標準來看的平均水準。

儘管全球人壽的財務槓桿比在近期發行次順位債券後略為升高，但中華信評評估，該公司的資金來源結構在允當等級。該公司的財務負債與利息費用均在可控管的範圍。未來一至二年全球人壽略顯偏弱的獲利能力仍足以支撐其允當的資金來源結構。

評等展望「負向」的評等展望反映：中華信評認為，在更容易受到市場波動影響的情況下，全球人壽的營運績效表現疲軟且資本緩衝空間縮窄，因而在未來一至二年內，該公司在恢復其精算盈餘、以及資本與獲利能力時將面臨更多的難題。