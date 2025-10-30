安泰銀榮獲「最佳銀色友善獎」 以人本金融打造高齡與普惠雙軌服務典範

在金融科技加速與高齡化社會並行的時代，安泰銀行（2849）以人本導向、專業整合、長期陪伴為核心策略，持續深化財富管理與普惠金融服務，榮獲《今周刊》第19屆財富管理評鑑「最佳銀色友善獎」，展現安泰銀行在高齡金融照護與全民理財普及化的雙軌成果。

安泰銀行表示，近年針對高資產客戶，聚焦資產靈活配置，以及關係經營雙重面向。首先推出「專屬優利定存專案」與「海外債券平台」，讓尊級客戶能在全球降息趨勢下兼顧收益與彈性。其次，透過為尊級客戶提供的尊享禮遇專案與家族理財顧問制度，將服務範圍從個人延伸至家族治理，協助客戶進行跨代傳承與資產整合。

在普惠金融推動上，安泰銀行積極降低投資門檻、縮小數位落差，率先推出「網銀小額海外債零手續費」服務，讓一般客戶也能參與國際債券市場投資機會。

安泰銀行在數位金融的推廣不遺餘力，今年下半年推出「數位帳戶高利活儲」方案吸引大量黃金世代族群使用，根據安泰銀內部資料分析，該活動使40歲以上客戶的數位使用率由18%大幅提升至36%。同時結合電子支付與回饋活動，共同推動「數位金融零距離」目標，讓學生、小商家及長者都能輕鬆享有便捷金融服務。

面對台灣邁入超高齡社會，安泰銀行指出，將以前瞻策略打造全方位的銀髮金融服務。包括提供放大字體文件、陪同見證制度、客服優先接線與外撥交易服務，降低高齡客戶臨櫃與操作負擔，並設立投資風險揭露與基金跌幅監控制度，主動提供投資後關懷。

防詐部分則建置跨分行聯防機制，強化主動預警與關懷提醒，全台50家分行更設置「失智友善組織」與社區共守護網絡。安泰銀行表示，「銀色友善金融」不僅是服務高齡客群，更是一種全齡共融的金融思維。從尊榮財富管理到普惠數位理財，銀行致力於讓每一位客戶都能被理解、被照顧，實踐「溫度金融、永續陪伴」的品牌精神。