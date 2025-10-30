快訊

光復救災便當吃掉近億元？網開酸「難怪擋義煮團」 花蓮縣府發聲澄清

黃仁勳會面三星、現代董座 「1原因」指定要在這家連鎖餐廳

民進黨誰出戰？吳怡農表態參選台北市長 明赴黨中央遞交意願表

安泰銀榮獲「最佳銀色友善獎」 以人本金融打造高齡與普惠雙軌服務典範

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導

在金融科技加速與高齡化社會並行的時代，安泰銀行（2849）以人本導向、專業整合、長期陪伴為核心策略，持續深化財富管理與普惠金融服務，榮獲《今周刊》第19屆財富管理評鑑「最佳銀色友善獎」，展現安泰銀行在高齡金融照護與全民理財普及化的雙軌成果。

安泰銀行表示，近年針對高資產客戶，聚焦資產靈活配置，以及關係經營雙重面向。首先推出「專屬優利定存專案」與「海外債券平台」，讓尊級客戶能在全球降息趨勢下兼顧收益與彈性。其次，透過為尊級客戶提供的尊享禮遇專案與家族理財顧問制度，將服務範圍從個人延伸至家族治理，協助客戶進行跨代傳承與資產整合。

在普惠金融推動上，安泰銀行積極降低投資門檻、縮小數位落差，率先推出「網銀小額海外債零手續費」服務，讓一般客戶也能參與國際債券市場投資機會。

安泰銀行在數位金融的推廣不遺餘力，今年下半年推出「數位帳戶高利活儲」方案吸引大量黃金世代族群使用，根據安泰銀內部資料分析，該活動使40歲以上客戶的數位使用率由18%大幅提升至36%。同時結合電子支付與回饋活動，共同推動「數位金融零距離」目標，讓學生、小商家及長者都能輕鬆享有便捷金融服務。

面對台灣邁入超高齡社會，安泰銀行指出，將以前瞻策略打造全方位的銀髮金融服務。包括提供放大字體文件、陪同見證制度、客服優先接線與外撥交易服務，降低高齡客戶臨櫃與操作負擔，並設立投資風險揭露與基金跌幅監控制度，主動提供投資後關懷。

防詐部分則建置跨分行聯防機制，強化主動預警與關懷提醒，全台50家分行更設置「失智友善組織」與社區共守護網絡。安泰銀行表示，「銀色友善金融」不僅是服務高齡客群，更是一種全齡共融的金融思維。從尊榮財富管理到普惠數位理財，銀行致力於讓每一位客戶都能被理解、被照顧，實踐「溫度金融、永續陪伴」的品牌精神。

安泰銀行

延伸閱讀

公股第一 第一銀行勇奪財富管理評鑑4項大獎

金融教育貢獻獎 中信文薈館 金質獎到手

財富管理論壇11月5日登場 台新投顧總座江浩農：多元平衡資產配置

富邦證創新金融教育 受肯定

相關新聞

線上也能領股東會紀念品 金管會推動eGift鎖定明年上路

金管會為鼓勵股東積極參與股東會、落實永續政策，宣布核准台灣集中保管結算所（TDCC）經營「股東會電子化紀念品（eGift...

立委籲金管會善盡監理責任 避免「摸黑交易」疑慮

立委李坤城30日於財政委員會針對三商美邦人壽招親案進行質詢。李坤城強調，金融市場的透明與公司治理的落實，是維護投資人信心...

併三商壽惹議 金管會：玉山金清楚公司治理 一周內查清

玉山金併購三商壽引發「是否屬於重訊、是否違反公司治理」兩大質疑，金管會主委彭金隆說，玉山金很清楚何謂公司治理，金管會全程...

保誠人壽推終身眼睛險 涵蓋179項眼部手術

數位生活帶來便利也增加了視力風險，再加上慢性病與意外事故，都可能成為眼部的隱形威脅；保誠人壽推出「保誠人壽睛彩守護終身健...

預防普發現金詐騙 Meta推短影音宣導4不原則

普發現金1萬元將上路，Meta公司今天發布與事實查核機構MyGoPen合拍短影音，介紹普發現金相關的常見詐騙手法與破解方...

新台幣午盤貶4.8分 暫收30.678元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.678元，貶4.8分，成交金額7.8億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。