光復救災便當吃掉近億元？網開酸「難怪擋義煮團」 花蓮縣府發聲澄清

黃仁勳會面三星、現代董座 「1原因」指定要在這家連鎖餐廳

民進黨誰出戰？吳怡農表態參選台北市長 明赴黨中央遞交意願表

鮑爾放鷹 新台幣貶8.5分收30.715元

中央社／ 台北30日電
新台幣貶破30.7元價位，收盤收30.715元，貶8.5分。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
新台幣貶破30.7元價位，收盤收30.715元，貶8.5分。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影

美國聯準會（Fed）再降息1碼，但主席鮑爾（Jerome Powell）表示，今年再度降息可能性恐怕不高，美元指數聞訊走升，多數亞幣承壓，新台幣貶破30.7元價位，收盤收30.715元，貶8.5分，匯價連2黑，台北及元太外匯市場總成交金額放大至19.58億美元。

Fed在政策會議上宣布再次降息1碼，聯準會主席鮑爾表示，聯準會內部在政策上存在分歧，加上缺乏聯邦政府資料，12月進一步降息並未成定局。美股主要指數收盤走勢分歧，美元指數則走揚，升破99關卡。

台股今天開高走低，一度衝破28500點，達28527點，創下新高，盤中指數在平盤上下震盪，終場下跌7.21點，收28287.53點，三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計賣超29.76億元。

新台幣兌美元上午以30.68元開盤，最高升抵30.633元，隨著台股衝高後翻黑，午盤後外資匯出力道加大，新台幣貶幅擴大，終場收在最低30.715元。

外匯交易員分析，川習會後，美國總統川普表示同意調降對中國商品徵收的整體關稅至47%，午後人民幣走貶，新台幣承受壓力。此外，鮑爾釋出鷹派訊息後，美元走強，加上外資撤退，也使新台幣偏弱。

適逢月底，出口商有拋匯需求，外匯交易員表示，近期新台幣多在30.5至30.8元間盤整，可能要等到30.8元以上，才會出現明顯賣壓。

根據央行統計，美元指數今天上升0.22%，主要亞幣幾乎都走貶，日圓大跌0.87%、新加坡幣跌0.31%、新台幣跌0.28%、人民幣跌0.13%，韓元、越南盾則走升。

