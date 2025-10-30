兆豐金控代子公司兆豐產物保險公告減資基準日及相關事宜
兆豐金控（2886）30日代子公司兆豐產物保險股份有限公司公告，該公司已訂定減資基準日為114年10月31日。本次減資後，新股之權利義務將與原股份完全相同，股東持股權益維持不變。
兆豐金進一步說明，本減資案已於114年10月9日報請金融監督管理委員會核備在案。早在114年8月6日，董事會代行股東會決議，授權董事長訂定減資基準日，並依法完成相關程序。
為彌補帳上虧損，兆豐產險董事會今年8月間決議通過減資12.13億元，減資幅度達為26.98%，減資後兆豐產險的資本額下降至32.86億元，因風險資本適足率（RBC）仍足夠，因此兆豐產險這次減資後不需再辦現金增資。
兆豐產險因為之前發行防疫保單慘虧百億，其再保攤回賠款遲遲未能獲得理賠，目前已在訴訟階段，兆豐產險除了滾動檢討提存之外，母公司兆豐金控也全力救援，累計兆豐金已三度對兆豐產險增資。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言