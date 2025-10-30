兆豐金控代子公司兆豐產物保險公告減資基準日及相關事宜

快訊

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導

兆豐金控（2886）30日代子公司兆豐產物保險股份有限公司公告，該公司已訂定減資基準日為114年10月31日。本次減資後，新股之權利義務將與原股份完全相同，股東持股權益維持不變。

兆豐金進一步說明，本減資案已於114年10月9日報請金融監督管理委員會核備在案。早在114年8月6日，董事會代行股東會決議，授權董事長訂定減資基準日，並依法完成相關程序。

為彌補帳上虧損，兆豐產險董事會今年8月間決議通過減資12.13億元，減資幅度達為26.98%，減資後兆豐產險的資本額下降至32.86億元，因風險資本適足率（RBC）仍足夠，因此兆豐產險這次減資後不需再辦現金增資。

兆豐產險因為之前發行防疫保單慘虧百億，其再保攤回賠款遲遲未能獲得理賠，目前已在訴訟階段，兆豐產險除了滾動檢討提存之外，母公司兆豐金控也全力救援，累計兆豐金已三度對兆豐產險增資。

