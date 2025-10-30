快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元富證券榮獲《今周刊》最佳行銷創新獎等三項殊榮。(左)今周刊董事長謝金河、(右)元富證券公共事務暨行銷部副總經理許恬忻。圖／元富證券提供
元富證券榮獲《今周刊》最佳行銷創新獎等三項殊榮。(左)今周刊董事長謝金河、(右)元富證券公共事務暨行銷部副總經理許恬忻。圖／元富證券提供

台新新光金控（2887）旗下元富證券在行銷5.0的數位新浪潮中，以結合科技創新與生活場景，為投資人打造「投資即生活」的嶄新金融體驗，10月30日《今周刊》第十九屆財富管理銀行暨證券評鑑中，榮獲「最佳行銷創新獎」第一名、「最佳銀色友善獎」第二名，以及「最佳永續發展獎」第三名。肯定元富以創意驅動金融服務，致力銀色友善、永續發展，以全方位專業表現深受評審肯定。

元富證券公共事務暨行銷部副總經理許恬忻表示，元富隨科技發展不斷推陳出新，並設計各種特色活動、精緻內容，整合公關、廣告、自媒體、APP及網站，精準行銷、引領市場話題、豐富品牌形象。如將企業社會責任聚焦在與本業結合的金融教育，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），持續推出多元化影音教學，打造兼具專業性與互動性的數位學習平台，實踐企業、客戶與社會共榮共好的永續願景。

另外，元富洞察年輕世代消費與投資融合趨勢，積極跨界陸續與全家便利商店、momo購物網、愛爾達電視、KKday、去趣chicTrip、停車大聲公等合作，透過便利商店、電商與智慧生活場域，成功將投資回饋轉化為日常福利，開創金融服務新局。同樣以從投資者的角度出發，元富以「Learn Before Invest」理念，區分LINE、Facebook、YouTube、Instagram社群平台的溝通方式並進行分眾經營。LINE提供個人化推播及每日市場資訊；FB以詼諧互動貼近年輕族群；YT邀請專業講師解析投資趨勢；IG則以圖文分享投資知識與股市新聞快訊，透過多平台策略，使投資溝通更精準且更有溫度。

順應AI浪潮，元富率先導入生成式AI應用，提升內容創意與互動效率。2023年以AI生成活動主視覺《來元富 嗨玩百年迪士尼》後，又推出虛擬主播主持節目《數位新世界》推廣數位資產知識；2024年則以AI漫畫《K線城紀事》解讀國際政經議題；2025年第3季再推出Podcast《盤後聊聊》，以5分鐘整合盤勢與新聞，協助投資人快速掌握市場脈動。元富證券以創新、數位與教育為核心，結合生活金融生態圈，讓投資學習更即時、更有感，實踐「投資即生活」願景，開創全民理財新時代。

在財富管理領域，於銀色友善推廣方面，元富證券主動走入社區，針對高齡客戶推廣理財觀念與防詐教育，今年已累計近千位客戶參與相關活動。透過投資說明會與金融講座，將複雜的投資概念以淺顯易懂的方式傳達，協助銀髮族群提升理財知識與防詐意識，落實金融教育向下與向後延伸的社會責任。

在永續發展的核心理念下，元富證券協助不同客群以穩健方式邁向長期財富成長。對高資產客戶，提供兼具資產保值與永續價值提升的多元投資方案；針對小資與新世代投資族群，結合FinTech、大數據與AI人工智慧等創新科技，全面優化數位投資平台，降低投資門檻並增加資金運用彈性，讓更多人能以實際行動參與金融市場，共同創造循環共好的未來財富。

