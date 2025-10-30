公股第一 第一銀行勇奪財富管理評鑑4項大獎

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
第一銀行榮獲財富管理評鑑4項大獎，勇奪公股銀行第一，由金管會主委彭金隆（左）頒獎，第一銀行副總經理甘美珠（右）代表受獎。圖／第一銀行提供
第一銀行榮獲財富管理評鑑4項大獎，勇奪公股銀行第一，由金管會主委彭金隆（左）頒獎，第一銀行副總經理甘美珠（右）代表受獎。圖／第一銀行提供

面對金融科技快速演進，第一銀行積極打造貼近民眾需求的數位理財體驗，成效備受肯定，榮獲《今周刊》「第19屆財富管理銀行暨證券評鑑」多項大獎，囊括「最佳數位體驗獎」第一名，以及「最佳資產守護獎」、「最佳信託創新獎」及「最佳銀色友善獎」等共4項大獎，勇奪公股銀行第一。

第一銀行為實踐普惠金融並降低投資門檻，積極推展「e-First智能理財」及「iLEO百元奇基」，其中e-First智能理財與國際知名投研機構晨星（Morningstar）合作，導入資產配置引擎與再平衡建議，依人生階段目標打造專屬基金投組，最低投資金額僅新台幣3,000元或100美元起，深受上班族、退休族與投資新手青睞，截至2025年9月累計投資人數達7.3萬人、資產規模達25.8億元。

iLEO百元奇基最低只要新台幣100元即可入門基金投資，結合ESG（環境、社會、公司治理）或科技等熱門議題，打造輕鬆、有趣的投資環境，用戶數已突破4.6萬戶，其中近4成為新客戶。

第一銀行積極推動數位理財，自去(2024)年10月推出全新改版的「第e理財網」，以嶄新視覺風格與一站式操作介面，提供客戶更直覺、快速的理財體驗，整合基金、ETF、外幣債與退休規劃等功能，支援第e個網、第e行動APP、iLEO APP及第三方平台登入，並導入即時市場資訊、個人化推薦及遠距理專服務，自上線以來瀏覽量已突破930萬人次，會員數突破8,000人，11月30日前加入會員，還可享新會員禮、好友推薦禮及申購手續費1折起等多重優惠。

始終用心守護客戶資產的第一銀行，由專業理財團隊即時提供市場分析、協助調整投資部位，穩健客戶資產，秉持「顧客至上，服務第一」的經營理念，提供最優質的全方位金融服務。

