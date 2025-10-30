線上也能領股東會紀念品 金管會推動eGift鎖定明年上路

金管會為鼓勵股東積極參與股東會、落實永續政策，宣布核准台灣集中保管結算所（TDCC）經營「股東會電子化紀念品（eGift）」服務，未來股東將可透過電子投票平台線上領取紀念品，預計明年股東常會即可正式上路。

金管會證期局副局長黃厚銘表示，目前紀念品電子化系統由集保結算所建置，預計明年首季完成。屆時凡以實體卡片發放的品項，如超商商品卡、交通票券、餐飲折價券及各類電子券，都可納入eGift發放範圍，並將結合抽獎活動，鼓勵股東踴躍使用。

為推廣初期使用，發行公司使用eGift將暫免前三年每筆1元的服務費。另外，還有抽獎活動，鼓勵股東使用。黃厚銘指出，投資人習慣數位化操作，預期未來使用比例將快速提升。

另根據金管會統計，自電子投票平台建置以來，電子投票占股東會出席股數比率逐年上升，今年已達60.93%，顯示投資人已普遍接受數位投票方式。金管會強調，eGift不僅可減少股東舟車往返及排隊時間，也有助企業落實ESG與節能減碳，推動公司治理再升級。