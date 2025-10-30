快訊

今天協商了！輝達落腳北士科T17、T18「分手費估約40億」 新壽成本曝光

美對陸芬太尼相關關稅砍半…台灣遭點名「首當其衝」！關鍵數字曝光

台股創27千金歷史紀錄 「這4檔」更是飆上天價

聽新聞
0:00 / 0:00

線上也能領股東會紀念品 金管會推動eGift鎖定明年上路

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
明年開始，股東會紀念品可以線上領，金管會宣布核准台灣集中保管結算所（TDCC）經營「股東會電子化紀念品（eGift）」服務。圖／聯合報系資料照片
明年開始，股東會紀念品可以線上領，金管會宣布核准台灣集中保管結算所（TDCC）經營「股東會電子化紀念品（eGift）」服務。圖／聯合報系資料照片

金管會為鼓勵股東積極參與股東會、落實永續政策，宣布核准台灣集中保管結算所（TDCC）經營「股東會電子化紀念品（eGift）」服務，未來股東將可透過電子投票平台線上領取紀念品，預計明年股東常會即可正式上路。

金管會證期局副局長黃厚銘表示，目前紀念品電子化系統由集保結算所建置，預計明年首季完成。屆時凡以實體卡片發放的品項，如超商商品卡、交通票券、餐飲折價券及各類電子券，都可納入eGift發放範圍，並將結合抽獎活動，鼓勵股東踴躍使用。

為推廣初期使用，發行公司使用eGift將暫免前三年每筆1元的服務費。另外，還有抽獎活動，鼓勵股東使用。黃厚銘指出，投資人習慣數位化操作，預期未來使用比例將快速提升。

另根據金管會統計，自電子投票平台建置以來，電子投票占股東會出席股數比率逐年上升，今年已達60.93%，顯示投資人已普遍接受數位投票方式。金管會強調，eGift不僅可減少股東舟車往返及排隊時間，也有助企業落實ESG與節能減碳，推動公司治理再升級。

股東會 金管會

延伸閱讀

國發會：亞洲創新籌資平台 形塑生態系打造護國群山

立委籲金管會善盡監理責任 避免「摸黑交易」疑慮

併三商壽惹議 金管會：玉山金清楚公司治理 一周內查清

三商壽 RBC不足還高價賣？金管會彭金隆揭玉山金溢價真相

相關新聞

併三商壽惹議 金管會：玉山金清楚公司治理 一周內查清

玉山金併購三商壽引發「是否屬於重訊、是否違反公司治理」兩大質疑，金管會主委彭金隆說，玉山金很清楚何謂公司治理，金管會全程...

線上也能領股東會紀念品 金管會推動eGift鎖定明年上路

金管會為鼓勵股東積極參與股東會、落實永續政策，宣布核准台灣集中保管結算所（TDCC）經營「股東會電子化紀念品（eGift...

立委籲金管會善盡監理責任 避免「摸黑交易」疑慮

立委李坤城30日於財政委員會針對三商美邦人壽招親案進行質詢。李坤城強調，金融市場的透明與公司治理的落實，是維護投資人信心...

保誠人壽推終身眼睛險 涵蓋179項眼部手術

數位生活帶來便利也增加了視力風險，再加上慢性病與意外事故，都可能成為眼部的隱形威脅；保誠人壽推出「保誠人壽睛彩守護終身健...

預防普發現金詐騙 Meta推短影音宣導4不原則

普發現金1萬元將上路，Meta公司今天發布與事實查核機構MyGoPen合拍短影音，介紹普發現金相關的常見詐騙手法與破解方...

新台幣午盤貶4.8分 暫收30.678元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.678元，貶4.8分，成交金額7.8億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。