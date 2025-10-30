土地銀行主辦和大工業50億元聯貸案 超額認購220%

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

力挺企業轉型及深耕臺灣，土地銀行統籌主辦和大工業（1536）5年期聯貸案50億元，資金用途為償還金融機構借款暨充實中期營運周轉金需求，於10月30日與和大工業完成簽訂聯合授信合約，以行動支持本土產業鏈。

為協助深耕汽車零件產業的和大工業永續經營並推動轉型升級，本次由土地銀行擔任統籌主辦銀行暨額度管理銀行，玉山銀行與第一銀行為共同主辦銀行，並有華南銀行、彰化銀行、臺灣企銀、臺灣銀行、安泰銀行（2849）、國泰世華、合作金庫、兆豐銀行及上海商銀等行庫共同參與，經各參貸銀行踴躍參與，超額認貸比例高達220％，顯見銀行團對和大工業長期務實經營的認同與肯定。

和大工業為國內最大車用傳動零組件及全球電動車減速箱最大製造商，累積多年專業研發技術，與眾多知名OEM廠商建立合作關係，協同研發技術深獲歐美各國所信賴；除原有燃油車之傳動部品開發與製造外，亦積極轉型綠能車款如油電車、電動車減速齒輪組件開發，電動車營收占比逐年攀升；近年在臺擴大投資新建廠房，增設自動化齒輪與傳動軸元件智能產線，以高精度與高效率研發製造維持競爭優勢，致力產品的轉型升級，並積極投入電輔車、航太、機器人、及半導體封裝檢測設備等產品開發，未來展望應屬可期。

土地銀行身為百分百國營銀行，致力成為社會最值得信賴的金融夥伴。今年以「擴大綠色金融．共創永續未來」為營運主軸，除鞏固不動產金融領導地位外，亦積極辦理政策專案貸款、綠色融資及推廣永續領域授信，包含建築綠色融資行銷方案、再生能源發電設備貸款、低碳轉型暨智慧升級相關貸款、臺電供應商融資等業務，另運用授信條件連結ESG指標，引導各企業夥伴加入綠色金融行列，期許共創企業、社會及環境永續發展。

