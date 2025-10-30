國發會力推創新籌資平台 金管會擬雙軌制度壯大資本市場

國發會30日召開第134次委員會議，審議金管會提報的「亞洲創新籌資平台（Asia Innovation Capital）」推動計畫案。國發會指出，期望透過交易平台，能放寬交易制度，讓操作更靈活，推動台灣成為亞洲地區的創新籌資中心，提升台灣國際能見度與競爭力。

據金管會規劃，推動計畫以股票市場與債券市場為雙主軸，針對三大領域推出13項面向、共25項精進措施。

在股票市場方面，將優化創新板上市與交易制度，開放當沖機制以提升流動性；鬆綁外國企業來台掛牌條件、促進轉板彈性，並推動國內新創企業進入創櫃板。

債券市場則將開放境外發行的外幣債券於台灣雙掛牌，並調整外國公司來台發行債券資格規範，以擴大籌資管道與市場多元性。

國發會主委葉俊顯指出，台灣半導體供應鏈在全球AI產業中居關鍵地位，透過「亞洲創新籌資平台」可運用資本市場力量支持國家重點產業，包括人工智慧、資安通訊、綠能永續、生技與智慧醫療、國防自主等領域，促進產業鏈合作與升級，打造科技創新「護國群山」，強化台灣的戰略地位與經濟安全。

葉俊顯表示，新創生態系過去仰賴天使投資、國發基金與創投機制，未來可結合證交所、櫃買中心共同推動資本市場服務團，形成更完整的新創支持體系。