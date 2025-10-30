快訊

NewJeans一審敗訴！堅稱「信賴完全破裂」絕不回ADOR 火速提上訴

離婚協商談不攏才浮上檯面！傳范姜彥豐求償1200萬 粿粿只願付500萬

長高了？川習會握手照曝光 網揪習近平「氣勢不能輸」：鞋子裡做文章

國發會力推創新籌資平台 金管會擬雙軌制度壯大資本市場

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

國發會30日召開第134次委員會議，審議金管會提報的「亞洲創新籌資平台（Asia Innovation Capital）」推動計畫案。國發會指出，期望透過交易平台，能放寬交易制度，讓操作更靈活，推動台灣成為亞洲地區的創新籌資中心，提升台灣國際能見度與競爭力。

據金管會規劃，推動計畫以股票市場與債券市場為雙主軸，針對三大領域推出13項面向、共25項精進措施。

在股票市場方面，將優化創新板上市與交易制度，開放當沖機制以提升流動性；鬆綁外國企業來台掛牌條件、促進轉板彈性，並推動國內新創企業進入創櫃板。

債券市場則將開放境外發行的外幣債券於台灣雙掛牌，並調整外國公司來台發行債券資格規範，以擴大籌資管道與市場多元性。

國發會主委葉俊顯指出，台灣半導體供應鏈在全球AI產業中居關鍵地位，透過「亞洲創新籌資平台」可運用資本市場力量支持國家重點產業，包括人工智慧、資安通訊、綠能永續、生技與智慧醫療、國防自主等領域，促進產業鏈合作與升級，打造科技創新「護國群山」，強化台灣的戰略地位與經濟安全。

葉俊顯表示，新創生態系過去仰賴天使投資、國發基金與創投機制，未來可結合證交所、櫃買中心共同推動資本市場服務團，形成更完整的新創支持體系。

國發會 金管會

延伸閱讀

拚建設！桃園永續債券還有48億元額度 財政局：盼年底前發行完畢

國發會：亞洲創新籌資平台 形塑生態系打造護國群山

立委籲金管會善盡監理責任 避免「摸黑交易」疑慮

併三商壽惹議 金管會：玉山金清楚公司治理 一周內查清

相關新聞

併三商壽惹議 金管會：玉山金清楚公司治理 一周內查清

玉山金併購三商壽引發「是否屬於重訊、是否違反公司治理」兩大質疑，金管會主委彭金隆說，玉山金很清楚何謂公司治理，金管會全程...

線上也能領股東會紀念品！ 金管會推動eGift 鎖定明年上路

金管會為鼓勵股東積極參與股東會、落實永續政策，宣布核准台灣集中保管結算所（TDCC）經營「股東會電子化紀念品（eGift...

立委籲金管會善盡監理責任 避免「摸黑交易」疑慮

立委李坤城30日於財政委員會針對三商美邦人壽招親案進行質詢。李坤城強調，金融市場的透明與公司治理的落實，是維護投資人信心...

保誠人壽推終身眼睛險 涵蓋179項眼部手術

數位生活帶來便利也增加了視力風險，再加上慢性病與意外事故，都可能成為眼部的隱形威脅；保誠人壽推出「保誠人壽睛彩守護終身健...

預防普發現金詐騙 Meta推短影音宣導4不原則

普發現金1萬元將上路，Meta公司今天發布與事實查核機構MyGoPen合拍短影音，介紹普發現金相關的常見詐騙手法與破解方...

新台幣午盤貶4.8分 暫收30.678元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.678元，貶4.8分，成交金額7.8億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。