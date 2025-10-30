華南產險電動車保單再升級 「電動車乙式車體險專案」一次購足

隨著全球節能減碳和環保意識抬頭，電動車普及率持續攀升，但電動車因零件構造、維修與傳統燃油汽車不同，相關風險與傳統燃油汽車的差異日益顯著。有鑑於此，華南產險繼去年9月推出電動車專屬保單後，日前將專案再升級，推出「電動車乙式車體險」網路投保專案，多達十多項的保障內容，提供電動車主更完整的愛車保障。

今年以來，國際間電動車電池自燃或是車輛充電途中發生爆炸的事件時有所聞，不僅導致車體毀損，也可能造成第三人傷亡或財物損失的情形，加上電動汽車零件及構造的特殊性，特別是高價電池模組，因此維修成本與難度高於傳統燃油汽車，相關風險防不勝防，故投保電動車專屬保險有其必要性。

華南產險新推出的「電動車乙式車體險專案」，不僅涵蓋傳統乙式車體險的保障範圍，包括：碰撞、傾覆、火災、閃電、雷擊、爆炸、拋擲物或墜落物等，並搭配「第三人責任險-充電期間保障」、「車體損失險-充電期間保障」，以及「車體損失險-電池自燃保障」等電動車特有的專屬保障，以完善電動車獨特的風險缺口。此外，專案還包含駕駛人傷害險、乘客體傷責任險、超額第三人責任保險、竊盜損失保險…等多個項目，一次購足所有保障，降低事故發生後的龐大損失風險。

華南產險表示，車主在投保車體損失險後，加保的「電池自燃附加條款」，對於非因外來意外事故之電池自燃或爆炸所致的車體毀損，可提供賠償，讓車主行車無後顧之憂；另外，「充電期間附加條款」可適用於「車體損失險」和「第三人責任險」，前者是專門保障電動車在充電期間（例如使用充電樁時）因電流異常、電器系統故障等原因，導致的車體毀損滅失，後者是保障車輛於充電期間因充電而導致第三人傷害、死亡或財物損害的賠償，以上皆是電動車特有的高風險項目。

華南產險指出，電動車是未來趨勢之一，但其風險樣態與傳統燃油車截然不同，保險保障亦有所差異。「電動車乙式車體險專案」透過電動車專屬附加條款，將高價電池、充電過程等風險納入保障範圍，能讓電動車主享受到真正符合其需求的車體保障；另外，專案還囊括「保他人的」乘客體傷責任險、超額第三人責任保險和「保自己的」駕駛人傷害險、竊盜損失保險等，將愛車可能遇到的所有風險轉嫁給保險公司，防患未然。

即日起凡車主年滿25歲以上、為車齡10年內之純電自用小客車，於華南產險eCover網站投保「電動車乙式車體險專案」，且保險生效日至114年12月31日止，除保費享有第三人責任險優惠18.4%、車體險和竊盜險優惠12.16%的折扣外，還可參加華南產險舉辦的「頭獎月月抽」、「車險加碼抽」二項抽獎活動，有機會獲得價值1.4萬元的Switch 2和知名百貨5,000元禮券、3,000元的美食即享券等；如果是會員首次投保，還可再抽蝦皮即享券100元。