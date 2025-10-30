Fed 宣布降息一碼 國泰世華銀行估明年有望降至3％、刺激股市資金寬鬆

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

美國聯準會（Fed）於本次會議宣布降息1碼，將聯邦基金利率下調至3.75%～4.00%區間，符合市場預期，並自12月1日起將停止縮表（QT），取消公債每月到期不再投資50億美元的上限，維持MBS（不動產抵押證券）每月350億美元的再投資安排，到期本金將轉投於國庫券，顯示緊縮循環即將告終。國泰世華銀行指出，明年Fed有望將利率下調至3％，降息帶動股市資金環境寬鬆，AI仍屬於「初段」發展。

根據本次會議結果，未來降息空間及幅度如何展望？國泰世華銀行指出，Fed主席鮑爾於會後強調，貨幣政策仍具適度限制性，有助抑制通膨，但同時導致就業市場走弱，暗示政策方向仍偏向寬鬆。市場觀察，若未來經濟數據疲弱、或政府運作恢復後數據支持，不排除12月再次降息的可能，屆時可再觀察FOMC會議更新的點陣圖路徑、進一步了解明年政策路徑。

國泰世華銀行指出，目前研判Fed仍有望於明年將利率下調至約3%，尤其考量2026年5月將迎來新任主席，可能加速政策轉折節奏。對於總體經濟而言，美國經濟維持溫和增長，但若剔除AI資本支出帶來的高科技動能，實際成長力道有限，近期就業市場走軟成為Fed啟動降息的主因，緩步降息將有助降低企業與家庭融資成本，若未來川普政府推動減稅政策，基本面有望獲得進一步支撐。

股市方面，聯準會持續降息帶動資金環境寬鬆，且第3季財報獲利優於預期比例高達8成，帶動美股創高。不過，高評價水準恐加劇震盪，然而AI趨勢發展處於「初段」而非「終段」, 宜逢波段拉回之際分批布局。

債是方面，國泰世華銀行分析，鮑爾淡化市場12月降息預期，降息機率由逾9成降至7成以下，使短線美債殖利率略有反彈，但長線降息趨勢不變。隨著穩定幣市場擴大、Fed增加短債配置及政策利率下行預期，短天期利率可望持續走低，而長天期利率因應景氣與發債規模，下行空間相對有限。

至於外匯市場，國泰世華銀行認為，短期內，歐洲央行仍保留降息選項、日圓偏弱，加上Fed 12月降息未定論下，美元維持相對強勢。若未來降息幅度超出預期、於明年底跌破3%，美元才可能出現明顯走貶。

