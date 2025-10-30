推動加密市場發展 彭金隆透露虛擬資產有望迎來二大開放

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

金管會主委彭金隆30日於立法院財委會答詢時表示，台灣虛擬資產（VASP）市場在專法上路後，未來子法可討論二大重大開放：其一是穩定幣發行是否放寬到非金融機構，其二則是未來有機會開放虛擬資產衍生性商品，在明確法規基礎下，逐步鬆綁與國際接軌。不過，目前並沒有明確的時間表，還需視市場發展逐步放寬。

彭金隆指出，穩定幣是目前全球虛擬資產的重要發展焦點，國際間除了銀行機構外，部分國家如美國及香港，也開放電商或其他法人申請發行。台灣現行規範參考歐盟MiCA架構，專法並未明文禁止非銀行機構發行穩定幣，但基於審慎原則，日後子法中訂定有關穩定幣發行規範，金管會仍傾向優先由金融機構先行。未來《虛擬資產服務法》上路後，子法將提供更明確的遊戲規則，形成可控且開放的市場生態。

針對立委關切穩定幣可能被濫用作為洗錢工具，彭金隆表示，目前交易所仍處於登記制階段，尚未達到金融機構的KYC與內稽標準，但已要求交易行為須透過法幣帳戶進行，全面禁止現金交易，以利防制洗錢與資金流向追蹤。

至於是否開放虛擬資產衍生性商品，彭金隆透露，草案中已預留「其他經主管機關同意」的彈性規定，未來將視市場發展與業者經營狀況，採「逐步漸進放寬」的方式推動，並確保風險可控。

彭金隆補充，金管會將VASP業者分為7大類，未來交易所將是監管強度最高的核心業態，資本門檻與內控要求更高，至於傳統金融機構如銀行面臨數位轉型的過程，未來無論服務客戶或自行參與，發行穩定幣、現實世界資產（RWA）代幣化等，一定要提早做準備。

衍生性商品 金管會 專法

