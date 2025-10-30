國發會：亞洲創新籌資平台 形塑生態系打造護國群山

快訊

中央社／ 台北30日電

國發會今天委員會議討論金管會提出的「亞洲創新籌資平台」推動計畫。國發會主委葉俊顯表示，透過平台引入資本市場力量，支持人工智慧（AI）、資安通訊等國家重點產業，促進產業鏈合作與企業升級，形成科技創新企業群聚，進而打造護國群山。

國發會發布新聞稿指出，今天召開第134次委員會議，討論金管會陳報的「亞洲創新籌資平台」推動計畫案。

國發會表示，金管會提出「亞洲創新籌資平台」推動計畫，將建構更友善且具彈性的資本市場環境，為企業提供股票、債券雙軌籌資管道，從而促進產業創新與轉型，形塑完整的創新生態系。平台也將為投資人帶來更多優質投資標的，協助投資人進行資產配置，進一步壯大台灣資本市場規模。

國發會說明，根據金管會規劃，推動計畫以股票市場及債券市場為雙主軸，共25項精進措施。股票市場方面，將精進創新板上市及交易制度，開放當沖交易，提升創新板規模及流動性；優化外國企業上市櫃規範，吸引外國企業來台掛牌；促進轉板彈性，並修正上櫃股票信用交易標準；推動國內新創企業進入創櫃板。

債券市場方面，將開放境外發行的外幣債券在台灣雙掛牌，擴大國際債市規模，以及調適外國公司來台發行債券資格規範，增加籌資管道並促進市場多元化。

葉俊顯表示，台灣半導體供應鏈在全球AI產業中居於關鍵地位，透過「亞洲創新籌資平台」，運用資本市場的力量，支持國家政策重點產業，包括AI、資安通訊、生技與智慧醫療、國防自主等，促進產業鏈合作與企業升級，讓科技創新企業形成群聚，打造護國群山，強化台灣戰略地位與經濟安全。

葉俊顯也說，台灣新創產業除了天使投資、國發基金與創投，現在透過此平台，引入證交所與櫃買中心合組資本市場服務團的推動力量，可形成更完整的新創支持體系。他指示金管會依推動計畫積極辦理，推動台灣成為亞洲創新籌資中心，提升國際能見度與競爭力。

國發會今天委員會議也審查通過行政院交議、交通部陳報的「台鐵宜花東及南迴線路段鐵路設施安全改善計畫」，全案將依決議陳報行政院核定。

國發會表示，計畫共有三大措施，一為北迴線受損路段補強，包含邊坡阻隔及防護、新建明隧道等，並進行2座橋梁改建、崇德車站南移；二為邊坡及跨土石流潛勢溪流橋梁的防災整備，針對深澳線、平溪線、宜蘭線、台東線及南迴線邊坡進行強化工程，並疏濬中北溪橋及新和仁溪橋下方河床；第三於風險較高路段增設告警及監測設施。

國發會補充，計畫總經費約77.99億元，期程5年，所需經費由中央政府公務預算支應76.04億元、國營臺灣鐵路股份有限公司以營業基金分擔1.95億元。

國發會 平台 天使投資

相關新聞

併三商壽惹議 金管會：玉山金清楚公司治理 一周內查清

玉山金併購三商壽引發「是否屬於重訊、是否違反公司治理」兩大質疑，金管會主委彭金隆說，玉山金很清楚何謂公司治理，金管會全程...

立委籲金管會善盡監理責任 避免「摸黑交易」疑慮

立委李坤城30日於財政委員會針對三商美邦人壽招親案進行質詢。李坤城強調，金融市場的透明與公司治理的落實，是維護投資人信心...

保誠人壽推終身眼睛險 涵蓋179項眼部手術

數位生活帶來便利也增加了視力風險，再加上慢性病與意外事故，都可能成為眼部的隱形威脅；保誠人壽推出「保誠人壽睛彩守護終身健...

預防普發現金詐騙 Meta推短影音宣導4不原則

普發現金1萬元將上路，Meta公司今天發布與事實查核機構MyGoPen合拍短影音，介紹普發現金相關的常見詐騙手法與破解方...

新台幣午盤貶4.8分 暫收30.678元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.678元，貶4.8分，成交金額7.8億美元

重陽敬老打造老後安心生活 國泰世華推微型安養信託2.0

台灣今年正式邁入超高齡社會，根據國發會統計，國內65歲以上人口比例突破20% ，面對平均壽命延長與可能衍伸的高齡金融剝削...

