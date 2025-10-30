AFTEE 先享後付支援台灣三星 在台推出無卡分期等服務
AFTEE先享後付宣布，支援策略夥伴台灣三星，在台推出Samsung Finance+無卡分期服務，揮別過往購機總需要仰賴信用卡、或是必須透過信用卡分期繳納的痛點，Samsung Finance+無需綁卡、快速審核，消費者可依自身需求選擇合適的分期方案，最高36期分期零利率、零手續費。
根據AFTEE先享後付數據顯示，3C電子商品為網購平台熱銷前三大品類之一，其分期購買需求較一般商品高出約三成，近年來整體分期消費持續攀升，顯示3C網購市場的龐大潛力與強勁需求。AFTEE先享後付攜手台灣三星推出Samsung Finance+，搭配AFTEE先享後付信用審核機制與金流技術支援，滿足消費者對於高價電子產品的先買後付需求。Samsung Finance+無卡分期於全台32間指定三星智慧館門市首波開放，用戶於門市購機即可直接申請，挑選商品與分期期數後，完成身份驗證與信用審核機制，取機並安裝Samsung Finance+ App即完成購機步驟。
AFTEE先享後付總經理角元友樹表示，與台灣三星推動此服務，針對無卡族提供更友善的購機門檻，對不想要占信用卡額度的用戶提供多元的繳費方式，搭配AFTEE先享後付信用審核機制，最快五分鐘即可完成官方審核機制。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言