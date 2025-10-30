快訊

AFTEE 先享後付支援台灣三星 在台推出無卡分期等服務

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

AFTEE先享後付宣布，支援策略夥伴台灣三星，在台推出Samsung Finance+無卡分期服務，揮別過往購機總需要仰賴信用卡、或是必須透過信用卡分期繳納的痛點，Samsung Finance+無需綁卡、快速審核，消費者可依自身需求選擇合適的分期方案，最高36期分期零利率、零手續費。

根據AFTEE先享後付數據顯示，3C電子商品為網購平台熱銷前三大品類之一，其分期購買需求較一般商品高出約三成，近年來整體分期消費持續攀升，顯示3C網購市場的龐大潛力與強勁需求。AFTEE先享後付攜手台灣三星推出Samsung Finance+，搭配AFTEE先享後付信用審核機制與金流技術支援，滿足消費者對於高價電子產品的先買後付需求。Samsung Finance+無卡分期於全台32間指定三星智慧館門市首波開放，用戶於門市購機即可直接申請，挑選商品與分期期數後，完成身份驗證與信用審核機制，取機並安裝Samsung Finance+ App即完成購機步驟。

AFTEE先享後付總經理角元友樹表示，與台灣三星推動此服務，針對無卡族提供更友善的購機門檻，對不想要占信用卡額度的用戶提供多元的繳費方式，搭配AFTEE先享後付信用審核機制，最快五分鐘即可完成官方審核機制。

Samsung 三星 信用卡

