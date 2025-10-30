併三商壽惹議 金管會：玉山金清楚公司治理 一周內查清

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
玉山金併購三商壽引發「是否屬於重訊、是否違反公司治理」兩大質疑，金管會主委彭金隆說，玉山金很清楚何謂公司治理，金管會全程掌握但不得對外洩細節。聯合報系資料照

玉山金併購三商壽引發「是否屬於重訊、是否違反公司治理」兩大質疑，金管會主委彭金隆說，玉山金很清楚何謂公司治理，金管會全程掌握但不得對外洩細節。

是否屬重大訊息由證交所依規定認定，相關查核將在一週內處理並對外說明。

立委鍾佳濱質疑，玉山金已經出具了法律約束力文件，可以不經董事會決議嗎？彭金隆說，相關交易，他們(指玉山金)都很清楚甚麼是公司治理。這件事情已經請交易所去主動了解，會請交易所調查完畢跟社會報告。這是證交所跟公司間的契約關係。

立委李坤成質詢時指出，玉山金併購案牽涉「重大訊息公告義務」與「公司治理程序」，問金管會是否掌握、會如何處理。

彭金隆回應，金管會確實有掌握整個過程，但基於調查與程序不得對外透露協商細節或參與內容。

關於是否構成證交所要求的重訊發布，彭金隆說明，重訊認定屬於玉山金與證交所之間的契約關係。

證交所依上市公司資訊透明義務，列有約51項需申報情形；金管會已請證交所依規查證並對外說明。由於事件複雜，金管會不宜代替玉山金或證交所做判斷；目前預定一週內處理完畢並發布結果。

對於外界指稱「摸黑交易」、或質疑玉山金是否在未經董事會授權即出具具法律約束力的出價文件，彭金隆指出，上市公司在協商與交易過程中會出現各種授權型態，金管會不會在未完全釐清事實前草率下結論。

若未來玉山金要依金控法第26條程序進行股份轉換，須經董事會與股東會決議，並檢附股份轉換契約等文件向金管會送件審查，金管會將就承諾內容與程序完備性進行審核。

彭金隆進一步強調，協商本身為市場與當事人間的商業程序，金管會不會直接介入價格談判；但當案子進入送件程序，所有相關程序與文件若不完備，金管會有權提出質疑並要求補件或退件。

玉山金 金管會 證交所

