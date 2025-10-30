保誠人壽推終身眼睛險 涵蓋179項眼部手術

數位生活帶來便利也增加了視力風險，再加上慢性病與意外事故，都可能成為眼部的隱形威脅；保誠人壽推出「保誠人壽睛彩守護終身健康保險」，為市場上唯一終身眼睛險，投保年齡最高至65歲，提供終身保障至110歲。

根據衛福部全民健康保險醫療統計，眼部及其附屬器官疾病的住診件數在2023年突破200萬件，其中白內障及青光眼住診件數也逐年攀升，顯示眼部疾病已成為國人文明疾病。

針對白內障的手術治療費用，雖有健保給付，但若選用自費人工水晶體，依不同需求仍要額外自費約3萬元至11萬元不等。

保誠人壽推出的「保誠人壽睛彩守護終身健康保險」，保障範圍達179項眼部手術、49項眼部處置及27項特定眼睛手術，適用眼疾範圍廣泛，涵蓋白內障、青光眼、玻璃體、水晶體、網膜、與角膜類手術。

另外全數保險金累計給付總額可達保險金額之250倍；給付項目除了眼睛手術保險金、眼睛處置保險金、眼睛手術住院保險金，若符合特定眼睛手術範圍，還可額外獲得療養保險金。

若不幸雙眼完全失明，可獲給付30倍的雙目完全失明保險金。保單亦涵蓋住院慰問保險金，無論是否因眼疾住院，均可理賠，讓被保人不但能獲得全面保障，當有需要接受眼部醫療時，能安心選擇新興治療方式及醫療耗材，守護「靈魂之窗」。

保單外溢機制，則可讓符合健康體況的被保人，依據保單條款規定之健康管理係數加成保險金。如被保險人在投保年齡為16歲以上，於第一保單年度第九個月提供身體健康檢查報告，如符合條款規定之健康體況，經保誠人壽確認體位類型為A+級，日後可加乘健康管理係數1.1倍，並於第二保單年度起終身適用。

以40歲的保先生為例，在機械零件工廠擔任技術員，投保「保誠人壽睛彩守護終身健康保險」，繳費期15年，保險金額3萬元，年繳保費1萬8,720元。

在投保後五個月，保先生診斷視網膜靜脈阻塞，接受「黃斑部雷射術」，健康管理係數為1，獲得9,000元眼睛處置保險金。

第五年，不幸車禍導致外傷性青光眼，需接受「青光眼導管置入術」並住院5天。意外時健康管理係數為1.1，可獲2萬6,400元眼睛手術保險金、3.3萬元住院保險金，另因屬特定眼睛手術且住院超過4天，額外獲9.9萬元手術療養保險金及4,950元住院慰問金，合計17萬2,350元。

至第25年，保先生因長期未定期追蹤，最終達失明標準，依保險條款得申請失明保險金，健康管理係數為1.1，可申請給付99萬元失明保險金。