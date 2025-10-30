第一銀行攜手正隆集團推 ESG 專案融資 支持供應鏈低碳轉型

第一銀行與國內工業用紙龍頭正隆集團簽署「e起動起來ESG淨零優惠融資專案協作備忘錄」，共同推動正隆集團供應鏈廠商低碳轉型。

依據國際碳揭露組織（CDP）調查報告，企業生產過程中，上下游供應鏈產生的碳排放量遠超過本身營運，據統計全球企業碳排放量將近80％源自於供應鏈。

第一銀行攜手正隆集團簽署「e起動起來ESG淨零優惠融資專案」，可提供正隆集團供應鏈廠商取得減碳優惠融資，依自身具體減碳計畫取得融資支持，藉此鼓勵企業淨零轉型，引導建立碳盤查機制並據以訂定減碳路徑，借重正隆集團於國內工業用紙之領導地位，以核心企業母雞帶小雞精神，攜手企業共同邁向2050淨零排放目標。

正隆集團旗下正隆股份有限公司成立於1959年，以造紙及紙業加工為核心，建構完整紙業供應鏈，於海內外共設有5 座造紙廠及 18座紙器廠，產銷版圖橫跨全球。

正隆為國內首家推動產銷智能化的紙業，攜手產業鏈夥伴，組建造紙業首例碳中和聯盟，並完成首例工業用紙碳足跡盤查，今年憑藉深厚的氣候治理實力榮登CDP供應商參考評估（SEA）A級名單，成為全球僅6.22％、共1394家入選企業之一。