預防普發現金詐騙 Meta推短影音宣導4不原則

中央社／ 台北30日電
普發現金1萬元將上路，Meta公司30日宣布與事實查核機構MyGoPen合拍短影音，介紹普發現金相關的常見詐騙手法與破解方式。（Meta提供）中央社
普發現金1萬元將上路，Meta公司30日宣布與事實查核機構MyGoPen合拍短影音，介紹普發現金相關的常見詐騙手法與破解方式。（Meta提供）中央社

普發現金1萬元將上路，Meta公司今天發布與事實查核機構MyGoPen合拍短影音，介紹普發現金相關的常見詐騙手法與破解方式，教育民眾掌握「不點擊連結」、「不填輸個資」、「不寄送提款卡」、「不轉傳訊息」等4不原則。

Meta也提供在社群上破解普發現金詐騙的3項安全工具，包含認明政府粉絲專頁的藍勾勾認證、關閉陌生私訊遠離釣魚連結，以及查看廣告主資訊獲取更多資訊。

普發現金提供民眾多元管道領取，可採登記入帳、ATM領現及郵局臨櫃領現等多種方式，登記入帳將於11月5日開放預登記，11月17日起開放ATM領現，11月24日開放郵局領現。

Meta發布新聞稿指出，詐騙集團鎖定時機蠢動，常見詐術包含假冒政府或金融機構名義，以「開放登記」為由騙取個資；或假冒檢警通知民眾「普發現金遭冒領」為由，轉接假檢警恐嚇並要求交付帳戶資訊、提款卡與密碼等。

詐騙集團還會透過簡訊、Email或私訊，以釣魚網址宣稱「立即登記」、「查詢資格」或「驗證資料」等釣魚連結，誘騙民眾輸入個資或信用卡資訊。

MyGoPen總編審葉子揚表示，過往發放五倍券時，許多詐騙已造成民眾財務損失。此次普發現金1萬元，詐騙集團可能以更逼真、更複雜的手法，利用民眾急於領取或害怕遭到冒領的心情行騙。

葉子揚強調，民眾只需要謹記「不點擊連結」、「不填輸個資」、「不寄送提款卡」、「不轉傳訊息」等4不原則，結合常見的社群安全工具，就可捍衛每個人手中的1萬元。

詐騙集團 普發現金 Meta

