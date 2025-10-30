VASP 邁向專法、金管會態度「謹慎友好」 彭金隆揭監理四大強化方向

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

金管會主委彭金隆30日於立法院財委會答詢時表示，虛擬資產（VASP）市場仍屬發展中階段，尚未達到成熟金融市場的水準，正因如此，各國陸續啟動立法，金管會對此採取「謹慎友好」的態度看待其發展，預計專法上路後，將導入更嚴格的內控、內稽、洗錢防制和相關從業人員規範，讓VASP業者逐步朝金融機構化管理邁進。

彭金隆指出，9月底前公布首批9家通過登記制的VASP業者，以虛擬資產發展趨勢來看還是在發展中，金管會去年已承諾今年中將送出專法草案，透過制度化監理，用謹慎友好的態度推動產業健康發展。

針對金管會先前金融檢查指出VASP業者在洗錢防制上有三大缺失，包括客戶審查不足、交易監控機制不完善及未建立獨立稽核，彭金隆表示，這些問題在新興產業初期階段常見，未來專法上路後，會訂定更嚴密的內控與內稽要求，並將持續監督改善，按照缺失就該處罰、該管理，這部分會嚴格執行。

至於業者是否能依照洗錢防制法建構合規監控機制，彭金隆坦言，目前部分業者仍受限於人力與制度建置，金管會已強調必須持續精進，且未來監理要求會「比照金融業者甚至更高標準」。此外，目前登記制階段已納入會計師協助，後續稅制與財報呈現等議題，也會由主管機關持續完善。

面對外界關注台灣遭冠上「詐騙之島」汙名，彭金隆指出，制定專法的目的之一即在於強化防詐與資安管理，未來VASP業者除須依打詐專法履行通報義務，也將推動跨業合作，防止詐騙資金濫用加密市場犯罪。同時，金管會也規劃在專法中納入針對虛擬資產從業人員的管理規定，包含消極條件（如不具不良紀錄）及積極條件（如專業能力要求）等。

