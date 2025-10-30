合庫表揚傑出防詐同仁 全行前5月阻詐1.34億元

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

詐騙手法層出不窮，金融第一線成為防堵關鍵，合庫銀行為肯定基層行員在防制詐騙上的卓越表現，於10月29日董事會召開前特別舉辦「合庫銀行傑出防詐同仁表揚典禮」，由董事長林衍茂親自頒獎，表揚在防制詐騙工作中表現傑出的同仁。

客戶的信任是合庫最珍貴的資產，合庫銀行長期致力於防詐工作，除持續推動內部教育訓練、精進數位化防詐系統分析常見詐騙態樣外，更與警察機關聯手進行識詐及阻詐實務演練，讓每位行員都能成為防制詐騙堅實的一道防線。林衍茂在典禮致詞時表示，今天的表揚典禮不僅是對第一線同仁的鼓勵與肯定，更展現合庫「全力打擊詐騙，守護客戶資產」的決心，未來將持續藉由表揚傑出防詐同仁與行政獎勵制度，讓同仁的優異表現被看見、被肯定。

為進一步強化防制詐騙的整體作為，合庫銀行於10月1日與臺灣高等檢察署簽署合作意向書，建立檢銀合作機制，協助檢調機關追查犯罪行為、攔截不法犯罪集團。此外，合庫銀行積極優化科技防詐系統，運用AI分析技術，提升可疑交易預警與識別能力，並依風險基礎方法聚焦高風險態樣加強控管，讓民眾能更安心的使用金融服務。

根據內政部警政署統計，合庫銀行於2024年度臨櫃成功攔阻344件詐騙案件，金額高達2億6,972萬元，名列全體金融機構前十名，而今年度截至5月底，已再成功攔阻182件詐騙案件，金額達1.34億元。此外，1至9月新增警示帳戶數較去年同期減少29%，顯示合庫在打詐及防制金融犯罪上持續精進。合庫銀行承諾未來將投入更多資源，結合科技防詐工具與全方位教育訓練，讓打擊詐騙不僅是一項工作，更深化為合庫的企業文化，持續守護客戶與社會。

