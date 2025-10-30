快訊

川習會結束了！歷時1小時40分 僅川普預告時間一半

川習會前來一發…川普宣告重啟核試驗意在施壓中俄嗎？

怕川普被習近平耍了 博明：憂美國開放出口高階晶片

三商壽 RBC不足還高價賣？金管會彭金隆揭玉山金溢價真相

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會主委彭金隆。記者潘俊宏／攝影
金管會主委彭金隆。記者潘俊宏／攝影

立委鍾佳濱關注三商壽RBC不足200%法定標準，為何玉山金仍願意溢價收購？金管會主委彭金隆說，市場常見併購溢價關鍵是「持續經營價值」，並非單看帳面財報或清算價值，若併購方是經營能力佳，看到的價值就不同。

彭金隆指出，「財報價值」與「持續經營價值」是兩種不同概念。這也是為何收購合併案都有所謂溢價，是因為大家對「持續經營價值」預期不同。

若以立即清算角度，僅能反映資產的淨變現價值；但若企業具備持續經營與改善體質能力，其長期價值往往更高，「就像一家餐廳，若今天清算設備價值有限，但若長期經營得好，價值完全不同」。

至於三商壽是否符合過渡期資本要求，彭金隆說，三商壽以往的資本缺口不會因過渡措施而消失，未來接手者必須概括承受。

鍾佳濱進一步詢問，玉山金願意溢價收購是否與ICS過渡措施有關？彭金隆強調，這是雙方協商過程，金管會不會介入價格判斷。

玉山金根據金控法26條，經董事會和股東會決議做股份轉換契約書再送金管會，金管會將依《金控法》與《保險法》審視承諾內容與財務可行性。

鍾佳濱也質疑，玉山金對三商壽的重大投資案是否在未經董事會決議下即出具具法律效力的文件，是否違反公司治理程序？

彭金隆回應，玉山金對公司治理非常清楚，證交所已主動介入了解，金管會也將要求交易所調查完畢後向社會說明。證交所將在一周內調查完畢。

玉山金 金管會 溢價 三商壽

延伸閱讀

金融教育貢獻獎 中信文薈館 金質獎到手

富邦證創新金融教育 受肯定

金管會揭VASP八大子法藍圖 穩定幣納管明年上路

亞資中心論壇／金管會主委彭金隆：拚台灣特色亞資中心

相關新聞

玉山金併三商壽「摸黑交易？」金管會無聲 彭金隆：不會當路人甲

玉山金併購三商壽，由於玉山金遲遲未發重訊，周一股價因此消息重挫，引發「摸黑交易」的爭議。今日立委賴士葆質疑，是否金管會銀...

全民普發1萬元來了！台新加碼獎金最高可拿2萬元

全民普發1萬元正式上路，台新銀行響應政府政策，推出便捷的領取方案。民眾可選擇至全台台新銀行ATM直接領取現金，或透過線上...

三商壽 RBC不足還高價賣？金管會彭金隆揭玉山金溢價真相

立委鍾佳濱關注三商壽RBC不足200%法定標準，為何玉山金仍願意溢價收購？金管會主委彭金隆說，市場常見併購溢價關鍵是「持...

重陽敬老打造老後安心生活 國泰世華推微型安養信託2.0

台灣今年正式邁入超高齡社會，根據國發會統計，國內65歲以上人口比例突破20% ，面對平均壽命延長與可能衍伸的高齡金融剝削...

元大銀行加碼應援普發現金 最高抽11萬元現金

普發現金將於11月5日開放網路預先登記，元大銀行順勢加碼最強應援「領萬元 抽萬元 普發現金找元大」活動。自2025年11...

新台幣開盤貶5分 為30.68元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.68元開盤，貶5分。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。