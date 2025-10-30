三商壽 RBC不足還高價賣？金管會彭金隆揭玉山金溢價真相

立委鍾佳濱關注三商壽RBC不足200%法定標準，為何玉山金仍願意溢價收購？金管會主委彭金隆說，市場常見併購溢價關鍵是「持續經營價值」，並非單看帳面財報或清算價值，若併購方是經營能力佳，看到的價值就不同。

彭金隆指出，「財報價值」與「持續經營價值」是兩種不同概念。這也是為何收購合併案都有所謂溢價，是因為大家對「持續經營價值」預期不同。

若以立即清算角度，僅能反映資產的淨變現價值；但若企業具備持續經營與改善體質能力，其長期價值往往更高，「就像一家餐廳，若今天清算設備價值有限，但若長期經營得好，價值完全不同」。

至於三商壽是否符合過渡期資本要求，彭金隆說，三商壽以往的資本缺口不會因過渡措施而消失，未來接手者必須概括承受。

鍾佳濱進一步詢問，玉山金願意溢價收購是否與ICS過渡措施有關？彭金隆強調，這是雙方協商過程，金管會不會介入價格判斷。

玉山金根據金控法26條，經董事會和股東會決議做股份轉換契約書再送金管會，金管會將依《金控法》與《保險法》審視承諾內容與財務可行性。

鍾佳濱也質疑，玉山金對三商壽的重大投資案是否在未經董事會決議下即出具具法律效力的文件，是否違反公司治理程序？

彭金隆回應，玉山金對公司治理非常清楚，證交所已主動介入了解，金管會也將要求交易所調查完畢後向社會說明。證交所將在一周內調查完畢。