元大銀行加碼應援普發現金 最高抽11萬元現金

普發現金將於11月5日開放網路預先登記，元大銀行順勢加碼最強應援「領萬元 抽萬元 普發現金找元大」活動。自2025年11月5日至2026年2月28日，民眾只要於財政部「全民＋1 政府相挺」網站登記，將普發現金採「登記入帳」方式，指定登記入帳至「元大銀行臺幣存款帳戶」，或是持元大銀行金融卡至全台「元大銀行ATM」領現，即可參加抽獎，有機會抽中1萬元回饋金。

此外，凡指定入帳至「元大銀行數位存款帳戶」，即可再享10萬元回饋金的加碼抽獎機會，最高一次能抱走11萬元現金！等於將政府普發的1萬元紅包放大成最高12萬元的大禮包，讓原本的「小確幸」一躍成為「大確幸」。本次活動總獎金高達新臺幣50萬元，還沒有申辦「元大銀行數位存款帳戶」的朋友們，務必抓緊機會，11萬元回饋金等你拿!

除了抽獎活動外，元大銀行同時針對數位存款帳戶的新/舊客戶推出專屬優惠。數位存款帳戶新戶享有三大禮遇，包含自帳戶審核成功後六個月內可享最高3%活儲優利，以及每月多達99次的跨行提款/轉帳免手續費優惠，另外，新戶完成指定任務還能拿到最高500元回饋金；而還沒有數位存款帳戶的既有客戶，只要首次申辦數位存款帳戶，得享有最高1.125%活儲優利，無論是新/舊戶都能透過數位存款帳戶輕鬆放大每一分錢。

元大銀行表示，「領萬元 抽萬元 普發現金找元大」活動不僅是領取普發現金的好選擇，更是將政策紅利加乘的絕佳機會。從政府的1萬元，到元大銀行加碼的11萬元，民眾最高有機會一次抱回12萬元紅包。

元大銀行也提醒，在普發現金期間，家戶現金流量應較平常為多，詐騙集團也伺機而動，切勿將個人身分證、居留證及健保卡交給陌生人，杜絕被冒名盜領的機會，保障自身權益。而銀行也不會透過簡訊等方式通知領取、登錄普發現金，透過社群媒體傳送的不明連結不要點、不要傳，如有疑問請撥打165反詐騙專線。