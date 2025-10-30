玉山金併三商壽「摸黑交易？」金管會無聲 彭金隆：不會當路人甲

玉山金併購三商壽，由於玉山金遲遲未發重訊，周一股價因此消息重挫，引發「摸黑交易」的爭議。今日立委賴士葆質疑，是否金管會銀行局跟證期局在此案上都「變成路人甲」。金管會主委彭金隆解釋，金管會「不是路人甲」，包括各公司去協商等議題，要等到各方董事會結束後才會送到金管會審核。

今日立法院財委會針對虛擬資產服務法草案，邀請金管會專題報告。彭金隆表示，有關上市櫃公司該不該發重訊，這是跟證交所的契約，其中有五十一個項目是公司該發布重訊，不過主要是由各公司判斷。

但彭金隆也說，確實有一家公司，董事會結束後就發了重訊，因此已經責成證交所去了解，之後會對外說明三家公司（玉山金、中信金、三商壽）的情況。

市場傳出玉山金出價八點二元，也就是約四百七十億元左右，拿下三商壽，不過，還必須在年底前至少增資三商壽三百億元把資本適足率（RBC）拉回百分之兩百以上，未來投入成本巨大。本周外資、投信已經連三賣玉山金，外資大賣近十九萬張，投信出脫近萬張，股價面臨三十元保衛戰。