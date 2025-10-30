聽新聞
立委轟玉山金併三商壽 金管會變路人甲？彭金隆說話了
玉山金上週傳出拿下三商壽至今，一樁重大轉投資案卻遲未對外公告，引發投資人「摸黑交易」爭議。立委賴士葆今在財委會上質疑，此案到底是否需發重訊？到底有沒有經過董事會通過？
金管會主委彭金隆說，金管會已請證交所依照重訊規定去了解，證交所會找三家公司（玉山金、中信金和三商壽）做了解，會請證交所查明後對外說明。
上市櫃公司是否發重訊是依據證交所規定，有51項需做重訊，是證交所和上市櫃公司間的約定，這51項是由上市櫃公司做判斷，若有必要，證交所會請公司做說明。金管會已請證交所去了解。
賴士葆轟，此案金管會如同路人甲。彭金隆強調，金管會不是路人甲，雙方(指玉山金和三商壽)協商過程，未來做完董事會後的正式決議，才會送到金管會。
