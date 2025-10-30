快訊

防堵非洲豬瘟…機場入境「取消免檢疫通道」 石崇良：一律查核

CNN：台灣憂美支持動搖 考慮換駐美代表加強與川普圈子互動

MLB／耶薩維奇前5局狂飆10K 藍鳥砲火凶猛3：1領先道奇

群益證主辦嘉實資訊10月31日開始競拍 11月5日起申購

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

群益金鼎證券主辦的金融資訊服務領航者嘉實資訊（3158），預定11月17日上櫃掛牌。上櫃前公開承銷張數為3,180張(仟股)，其中2,520張於10月31日至11月4日展開競價拍賣，競拍底價為每股新台幣68.38元，每標單最低為1張，投標數量以1張（仟股）之整倍數為投標單位，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過318張 (仟股），預定11月6日辧理開標，同時並於11月5日至11月7日辦理公開申購，11月11日公開抽籤。

嘉實資訊深耕金融資訊服務領域多年，堅強的技術能力與厚實的產業根基，打造為台灣金融資訊服務企業的第一品牌。成功結合投資智慧與資訊技術，研發出國內第一個自製程式交易平台「XQ全球贏家」，具備盤後數據、即時報價、海外行情、程式交易等功能，致力協助投資人做出更精準的投資決策，提供更便利的金融科技服務。同時結合「Money DJ理財網」提供專業即時的財經新聞與數據內容，成為上下游垂直整合金融資訊與交易平台提供者，建構完整的營運價值鏈，持續創造穩定的營運價值。

嘉實資訊連續20年營運呈穩定正向趨勢，2024年營收9.45億元，稅後淨利1.92億元，EPS7.32元，創歷史新高。2025第2季營收4.77億元，毛利率達65.12%，稅前淨利達1.03億元。嘉實資訊憑藉清晰的成長策略與穩固的商業模式，可望持續創造佳績。

平台

延伸閱讀

嘉實競拍 底價68.38元

東方風能轉上市 每股168元

美國前財政部助理部長來台發表新書 呂桔誠為推手

彭金隆：AI金融大語言模型明年底上線 至少有「大學生」的水準

相關新聞

玉山金併三商壽「摸黑交易？」金管會無聲 彭金隆：不會當路人甲

玉山金併購三商壽，由於玉山金遲遲未發重訊，周一股價因此消息重挫，引發「摸黑交易」的爭議。今日立委賴士葆質疑，是否金管會銀...

新台幣開盤貶5分 為30.68元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.68元開盤，貶5分。

穩定幣發行納管拚明年上路 央行：須提存準備金、禁附息 維護金融穩定

金管會主委彭金隆、中央銀行副總裁朱美麗今（30）日將赴財委會進行「虛擬資產服務法草案」專題報告，金管會首度揭露八項授權子...

國銀新南向放款動能減弱 前九月占全年目標僅55% 下半年挑戰大

據金管會截至2025年9月底統計，國銀對新南向18國放款餘額1兆8,607億元，月減90億元，終結連兩月增勢。累計前九月...

台幣貶0.4分 終結連二升

在Fed會議前夕，台股昨（29）日在科技股領漲下續創歷史新高，不過外資與投信同步買進美元匯出，使得新台幣匯率由升轉貶，終...

壽險匯率會計調整 將送件

壽險公會正在討論四大匯率會計調整方案，期盼能穩定財報波動，壽險公會理事長陳慧遊昨（29）日表示，目前正在研討當中，與各方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。