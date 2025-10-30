快訊

全球暖化玉山也遭殃 氣象署曝數據佐證：變得更熱、更少寒冷

川普會晤李在明 同意南韓需發展核動力潛艦

符合外界預期…美聯準會宣布今年二度降息 調降1碼

壽險匯率會計調整 將送件

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

壽險公會正在討論四大匯率會計調整方案，期盼能穩定財報波動，壽險公會理事長陳慧遊昨（29）日表示，目前正在研討當中，與各方包含會計界的溝通還在努力進行，壽險公會預計11月會將方案送交金管會。

陳慧遊昨日出席公會舉辦的「數位躍進．信任啟動─保險業數位信任服務成果發表會」，會後針對匯率會計調整方案提出看法，他指出，公會有分匯率、會計幾個小組，近期十到20天針對議題持續討論中，其中需要考慮壽險報表資訊揭露問題，外界看不看得懂，同時與各方包含會計界的溝通還需更加努力，有些制度是否一體適用還是具有特色性的適用，要以大家可以接受為前提。

由於接軌在即，陳慧遊說，因為保險業明年接軌有一定的時間壓力，壽險公會預計11月會將方案送交金管會。但現在無法預知未來所有可能的狀況，所以目前設計的或設定的狀況試行一段時間，之後還會再進行調整。

溝通 保險 發表會

延伸閱讀

金管會揭VASP八大子法藍圖 穩定幣納管明年上路

禁運禁宰豬農無收入 金融支持方案周六前對外說明

美國糧食券11月恐停發 全國僅數州備妥因應方案

外匯準備金9月水位史上次高 壽險避險比例60.1%探低點

相關新聞

穩定幣發行納管拚明年上路 央行：須提存準備金、禁附息 維護金融穩定

金管會主委彭金隆、中央銀行副總裁朱美麗今（30）日將赴財委會進行「虛擬資產服務法草案」專題報告，金管會首度揭露八項授權子...

國銀新南向放款動能減弱 前九月占全年目標僅55% 下半年挑戰大

據金管會截至2025年9月底統計，國銀對新南向18國放款餘額1兆8,607億元，月減90億元，終結連兩月增勢。累計前九月...

台幣貶0.4分 終結連二升

在Fed會議前夕，台股昨（29）日在科技股領漲下續創歷史新高，不過外資與投信同步買進美元匯出，使得新台幣匯率由升轉貶，終...

壽險匯率會計調整 將送件

壽險公會正在討論四大匯率會計調整方案，期盼能穩定財報波動，壽險公會理事長陳慧遊昨（29）日表示，目前正在研討當中，與各方...

金融教育貢獻獎 中信文薈館 金質獎到手

為提升全民金融素養、落實普惠金融教育，中國信託商業銀行設立創新型態金融文史館—中國信託文薈館，以寓教於樂的互動體驗及理財...

金融教育貢獻獎 兆豐銀宣導素養 成果豐

兆豐銀行榮獲金管會2025年「金融教育貢獻獎」雙項殊榮，以「兆福樂齡人生」主題首度參賽即奪得「最佳普惠獎—卓越獎」，並連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。