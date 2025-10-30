壽險匯率會計調整 將送件

壽險公會正在討論四大匯率會計調整方案，期盼能穩定財報波動，壽險公會理事長陳慧遊昨（29）日表示，目前正在研討當中，與各方包含會計界的溝通還在努力進行，壽險公會預計11月會將方案送交金管會。

陳慧遊昨日出席公會舉辦的「數位躍進．信任啟動─保險業數位信任服務成果發表會」，會後針對匯率會計調整方案提出看法，他指出，公會有分匯率、會計幾個小組，近期十到20天針對議題持續討論中，其中需要考慮壽險報表資訊揭露問題，外界看不看得懂，同時與各方包含會計界的溝通還需更加努力，有些制度是否一體適用還是具有特色性的適用，要以大家可以接受為前提。

由於接軌在即，陳慧遊說，因為保險業明年接軌有一定的時間壓力，壽險公會預計11月會將方案送交金管會。但現在無法預知未來所有可能的狀況，所以目前設計的或設定的狀況試行一段時間，之後還會再進行調整。