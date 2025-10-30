台幣貶0.4分 終結連二升

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

在Fed會議前夕，台股昨（29）日在科技股領漲下續創歷史新高，不過外資與投信同步買進美元匯出，使得新台幣匯率由升轉貶，終場收在30.63元、微貶0.4分，結束連二升走勢。台北外匯市場成交量放大至19.32億美元。

匯銀人士指出，聯邦公開市場委員會（FOMC）將於台灣時間30日凌晨公布最新利率決議，市場普遍預期聯準會將再度降息1碼，並在會後由主席鮑爾召開記者會，為全球投資人釋出下一步貨幣政策走向的重要訊號。鮑爾在會後記者會的談話方向，將成為左右全球股匯市的關鍵變數。若鮑爾展現「鴿派」語氣，明確表示支持後續降息，甚至暗示提早結束QT（量化緊縮），將有利於股市與黃金上行，美元則可能走弱。但若鮑爾偏向「鷹派」，重申通膨仍高、需要「觀望等待」再決定12月是否降息，則意味政策暫停，恐引發股市回調與美元反彈。

新台幣昨日開盤以30.6元、升值2.6分開出，上午盤一度觸及30.532元、勁揚近1角，但午後外資及投信買匯力道轉強，央行順勢調節，新台幣最終收在當日最低點。

外匯交易員指出，儘管外資昨日在台股集中市場買超71.8億元，但在匯市上呈現「反向匯出」現象，顯示外資短線操作仍以全球資金配置為主。

