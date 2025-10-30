國銀新南向放款動能減弱 前九月占全年目標僅55% 下半年挑戰大

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
據金管會截至2025年9月底統計，國銀對新南向18國放款餘額1兆8,607億元，月減90億元，終結連兩月增勢。累計前九月新增放款量降至402億元，全年728億元目標達標率僅55%，下半年挑戰升溫。

銀行主管指出，7至8月放款量大增1,077億元後，9月又轉為衰退，背後有兩大原因：一是美元對台幣回貶，使多數美元計價的海外放款折算為新台幣後自然「縮水」；二是企業預期美國將持續降息，融資成本可望再降，導致部分企業延後融資、轉為觀望。

若以9月底匯率30.469元換算，實際放款為610.7億美元，僅月減0.23億美元，顯示剔除匯率效應後，放款實質變化有限，市場資金需求進入觀望期。

金融圈指出，第4季國際多空交錯，利多是美國啟動降息循環，將帶動企業擴廠與投資回溫；但中美關稅與貿易戰未解，恐壓抑部分製造業動能。依往例，新南向放款高峰多落在11月底，12月轉入淡季，10至11月將是達標關鍵期。

金管會公布國銀對新南向放款狀況。今年前三季放款走勢呈「V型逆轉」：首季新增758億元，第2季受匯率與關稅干擾，單季放款大減1,342億元，上半年累計衰退584億元。

第3季回溫，7月新增505億元、8月再增572億元，惟9月再減90億元，使第3季淨增987億元。

以市場別觀察，9月新增放款前三大為澳洲37億元、新加坡22億元，澳洲動能最強。若以前九月累計，印度以新增353億元居首，澳洲346億元次之，新加坡325億元第三，顯示台商投資正從單一市場向多點布局擴散。

另一家銀行業者說，全球供應鏈重組下，東南亞已成最大受惠區。

台商對新南向投資占比已從疫情前兩成升至近三成，聚焦越南、泰國、印尼與印度等國。

