穩定幣發行納管拚明年上路 央行：須提存準備金、禁附息 維護金融穩定

金管會主委彭金隆、中央銀行副總裁朱美麗今（30）日將赴財委會進行「虛擬資產服務法草案」專題報告，金管會首度揭露八項授權子法藍圖，建立完整的虛擬資產監理體系。草案送行政院審查中，金管會預計最快明年上半年完成八個子法制定，七項針對虛擬資產服務商（VASP），一項聚焦穩定幣發行與管理。

其中穩定幣發行許可及管理最受矚目。包括規範發行人資格、最低實收資本額、申請程序、得發行穩定幣種類、運用場景、廢止許可事由、準備資產設置與定期查核及穩定幣發行與贖回程序等。

據規劃，仍以具有「十足準備資產」的銀行業者，優先作為穩定幣發行人；運用場景除作為法幣與虛擬資產間的橋梁外，也將視穩定幣上路後的業務需求，例如作為支付。

金管會強調，專法實施後，監理層級將由現行「洗錢防制登記制」提升至「特許事業監理」，範圍涵蓋交易人保護、財務穩健及市場公平。金管會將同步強化金融檢查與阻詐機制，確保風險可控、交易安全。

央行在書面報告中特別針對與其職掌業務相關的「穩定幣監管」提出說明，明確揭示未來監理方向，將比照電子支付體系要求穩定幣發行人提存準備金，並禁止發行附息穩定幣，以保障用戶資金安全並維持金融穩定。

央行指出，全球對穩定幣的監理可分為兩大類：一是制定專法專管，如美國；另一類則是將其納入虛擬資產總體監理架構，如歐盟與台灣。美國在2025年7月18日正式通過並由總統川普簽署的《GENIUS法案》，即屬前者，成為全球最具代表性的穩定幣監理制度之一。

央行指出，我國未來穩定幣監理原則將與美國、歐盟等主要經濟體相似，涵蓋發行許可、發行人資格、資產區隔、準備資產管理、禁止付息與資訊揭露等關鍵規範。考量穩定幣性質類似於「向不特定大眾吸收資金」，與現行電子支付機構之儲值款項相仿，均屬支付性質資金，因此需建立嚴謹的準備資產制度。

在準備資產規範部分，央行強調，穩定幣發行人發行達一定規模者，必須將部分準備資產提存於中央銀行作為準備金，其餘資產可用於存款或購買高品質、高流動性的金融商品，如短期債券或票券等。更重要的是，準備資產的總價值需「大於或等於」所發行的穩定幣金額，以防範擠兌風險，確保用戶能以面值贖回法定貨幣。