快訊

全球暖化玉山也遭殃 氣象署曝數據佐證：變得更熱、更少寒冷

川普會晤李在明 同意南韓需發展核動力潛艦

符合外界預期…美聯準會宣布今年二度降息 調降1碼

穩定幣發行納管拚明年上路 央行：須提存準備金、禁附息 維護金融穩定

經濟日報／ 記者任珮云廖珮君／台北報導
金管會主委彭金隆、中央銀行副總裁朱美麗30日將赴財委會進行「虛擬資產服務法草案」專題報告，金管會首度揭露八項授權子法藍圖，建立完整的虛擬資產監理體系。示意圖。（路透）
金管會主委彭金隆、中央銀行副總裁朱美麗30日將赴財委會進行「虛擬資產服務法草案」專題報告，金管會首度揭露八項授權子法藍圖，建立完整的虛擬資產監理體系。示意圖。（路透）

金管會主委彭金隆、中央銀行副總裁朱美麗今（30）日將赴財委會進行「虛擬資產服務法草案」專題報告，金管會首度揭露八項授權子法藍圖，建立完整的虛擬資產監理體系。草案送行政院審查中，金管會預計最快明年上半年完成八個子法制定，七項針對虛擬資產服務商（VASP），一項聚焦穩定幣發行與管理。

其中穩定幣發行許可及管理最受矚目。包括規範發行人資格、最低實收資本額、申請程序、得發行穩定幣種類、運用場景、廢止許可事由、準備資產設置與定期查核及穩定幣發行與贖回程序等。

據規劃，仍以具有「十足準備資產」的銀行業者，優先作為穩定幣發行人；運用場景除作為法幣與虛擬資產間的橋梁外，也將視穩定幣上路後的業務需求，例如作為支付。

金管會強調，專法實施後，監理層級將由現行「洗錢防制登記制」提升至「特許事業監理」，範圍涵蓋交易人保護、財務穩健及市場公平。金管會將同步強化金融檢查與阻詐機制，確保風險可控、交易安全。

央行在書面報告中特別針對與其職掌業務相關的「穩定幣監管」提出說明，明確揭示未來監理方向，將比照電子支付體系要求穩定幣發行人提存準備金，並禁止發行附息穩定幣，以保障用戶資金安全並維持金融穩定。

央行指出，全球對穩定幣的監理可分為兩大類：一是制定專法專管，如美國；另一類則是將其納入虛擬資產總體監理架構，如歐盟與台灣。美國在2025年7月18日正式通過並由總統川普簽署的《GENIUS法案》，即屬前者，成為全球最具代表性的穩定幣監理制度之一。

央行指出，我國未來穩定幣監理原則將與美國、歐盟等主要經濟體相似，涵蓋發行許可、發行人資格、資產區隔、準備資產管理、禁止付息與資訊揭露等關鍵規範。考量穩定幣性質類似於「向不特定大眾吸收資金」，與現行電子支付機構之儲值款項相仿，均屬支付性質資金，因此需建立嚴謹的準備資產制度。

在準備資產規範部分，央行強調，穩定幣發行人發行達一定規模者，必須將部分準備資產提存於中央銀行作為準備金，其餘資產可用於存款或購買高品質、高流動性的金融商品，如短期債券或票券等。更重要的是，準備資產的總價值需「大於或等於」所發行的穩定幣金額，以防範擠兌風險，確保用戶能以面值贖回法定貨幣。

穩定幣 資產 行人

延伸閱讀

金管會揭VASP八大子法藍圖 穩定幣納管明年上路

臺灣週三亮點 人氣飆

亞資中心論壇／金管會主委彭金隆：拚台灣特色亞資中心

彭金隆：AI金融大語言模型明年底上線 至少有「大學生」的水準

相關新聞

穩定幣發行納管拚明年上路 央行：須提存準備金、禁附息 維護金融穩定

金管會主委彭金隆、中央銀行副總裁朱美麗今（30）日將赴財委會進行「虛擬資產服務法草案」專題報告，金管會首度揭露八項授權子...

國銀新南向放款動能減弱 前九月占全年目標僅55% 下半年挑戰大

據金管會截至2025年9月底統計，國銀對新南向18國放款餘額1兆8,607億元，月減90億元，終結連兩月增勢。累計前九月...

台幣貶0.4分 終結連二升

在Fed會議前夕，台股昨（29）日在科技股領漲下續創歷史新高，不過外資與投信同步買進美元匯出，使得新台幣匯率由升轉貶，終...

壽險匯率會計調整 將送件

壽險公會正在討論四大匯率會計調整方案，期盼能穩定財報波動，壽險公會理事長陳慧遊昨（29）日表示，目前正在研討當中，與各方...

金融教育貢獻獎 中信文薈館 金質獎到手

為提升全民金融素養、落實普惠金融教育，中國信託商業銀行設立創新型態金融文史館—中國信託文薈館，以寓教於樂的互動體驗及理財...

金融教育貢獻獎 兆豐銀宣導素養 成果豐

兆豐銀行榮獲金管會2025年「金融教育貢獻獎」雙項殊榮，以「兆福樂齡人生」主題首度參賽即奪得「最佳普惠獎—卓越獎」，並連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。