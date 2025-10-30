金融教育貢獻獎 兆豐銀宣導素養 成果豐

兆豐銀行榮獲金管會2025年「金融教育貢獻獎」雙項殊榮，以「兆福樂齡人生」主題首度參賽即奪得「最佳普惠獎—卓越獎」，並連續兩年榮獲「走入校園與社區辦理金融知識宣導活動—最佳投入獎」，展現深耕金融教育與普惠金融推動成果。

為感謝社會支持與回饋客戶信任，兆豐銀行即日起推出限時快閃優惠，凡於活動期間申辦線上信貸或以房養老貸款，即享開辦手續費優惠價新台幣（下同）999元，邀請客戶把握機會、輕鬆規劃幸福人生。

配合金管會「金融知識普及計畫」，兆豐銀透過全台分行據點與種子教育訓練，深入社區推動樂齡金融服務。每年舉辦逾百場座談。

兆豐銀行呼應聯合國永續發展目標SDG4之「優質教育」，持續推動金融素養普及，積極參與金管會「走入校園與社區辦理金融知識宣導活動」，從理財規劃、數位支付安全到防詐觀念，循序引導民眾提升金融判斷與風險意識。

為慶祝榮獲雙料獎項，兆豐銀行即日起推出限時快閃優惠：凡於2025年11月13日前透過「信貸e把兆」線上申請，並於申請日後30天內完成撥款，或於2025年12月31日前辦理以房養老貸款，於申辦時上傳或出示本新聞截圖，即享開辦手續費優惠價999元。

總費用年百分率計算基準日為2024年4月23日，以信貸金額30萬元為例，貸款年期5年，利率2.45%起，各項費用以999元計算，總費用年百分率為2.59%起，每月本息約5,318元起，總費用年百分率不等於貸款利率；以房養老貸款200萬元為例、年利率2.488%、貸款20年計算，總費用年百分率約2.49%，各項費用以999元計算，總費用年百分率不等於貸款利率。