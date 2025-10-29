金管會揭VASP八大子法藍圖 穩定幣納管明年上路

金管會主委彭金隆30日將赴財委會進行「虛擬資產服務法草案」專題報告，首度揭露八項授權子法藍圖，建立完整的虛擬資產監理體系。草案送行政院審查中，配合三讀通過，金管會最快明年上半年完成八個子法制定，七項針對虛擬資產服務商（VASP），一項聚焦穩定幣發行與管理。

七項VASP子法將全面規範VASP從設立、財務、內控、資安、委外作業至防詐異常交易處理等，並要求業者分離自有與客戶資產、設置保證金與信託機制。金管會同時推動同業公會自律運作，協助健全市場秩序。

最後一項的穩定幣發行許可及管理最受矚目。包括規範發行人資格、最低實收資本額、申請程序、得發行穩定幣種類、運用場景、廢止許可事由、準備資產設置與定期查核及穩定幣發行與贖回程序等。

據規劃，仍以具有「十足準備資產」的銀行業者，優先作為穩定幣發行人；運用場景除作為法幣與虛擬資產間的橋梁外，也將視穩定幣上路後的業務需求，例如作為支付。

金管會強調，專法實施後，監理層級將由現行「洗錢防制登記制」提升至「特許事業監理」，範圍涵蓋交易人保護、財務穩健及市場公平。金管會將同步強化金融檢查與阻詐機制，確保風險可控、交易安全。

據金管會截至9月底統計，VASP業者配合司法警察機關共成功攔阻並返還623件遭詐案件，累計返還民眾財產金額已達2億169萬元。