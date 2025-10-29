保經加入「醫起通」生態圈！壽險公會下一步拚「出院即理賠」

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
壽險公會於29日舉辦「數位躍進．信任啟動─保險業數位信任服務成果發表會」。圖／壽險公會提供

壽險公會於29日舉辦「數位躍進．信任啟動─保險業數位信任服務成果發表會」，展現保險業響應政府政策，推動由數發部數位產業署所輔導「產業數位信任推動工作小組（SIG）暨場域驗證計畫」之階段性成果。會中宣布結合FIDO與 電子簽章技術，正式達成理賠服務全程無紙化，同時，「保險理賠醫起通」服務不僅持續擴大醫院合作網絡，更首次將其成果與「行動理賠聯盟鏈」延伸至保險經紀人公司，標誌著保險服務在效率、安全與普及率上的全面躍進。壽險公會理事長陳慧遊則希望朝向「單一申請、文件互通」的終極目標邁進，並擴展至「出院即理賠」等更多服務場景。

本次成果發表，證明數位信任技術能有效解決民眾申請醫療險理賠時，必須往返多家醫院及保險公司的痛點。透過「保險理賠醫起通」服務，保戶只需線上授權，醫療院所即可將診斷書與收據直接透過區塊鏈加密傳輸至指定保險公司，避免了紙本郵寄、文件遺失或人工錯誤的風險。根據參與驗證的保險公司回饋，數位化申請流程預估可縮短1至4個工作日的作業時間，顯著提升理賠效率。

數位產業署林俊秀署長表示，數位信任技術為保險產業創造更多可能，本次由壽險公會組隊參加的場域驗證計畫，透過與醫療院所、保經公司、第三方驗證平台等互動、拓展服務網絡，不僅強化該產業的數位信任安全，亦為產業建立最佳典範。

壽險公會理事長陳慧遊表示，數位信任是保險業邁向永續經營的關鍵基石。我們不僅將FIDO等國際級資安技術導入理賠流程，確保了民眾個資安全，更透過跨域合作打造「醫起通」與「聯盟鏈」，將便利性與信任感充分結合。壽險公會深知，數位轉型的腳步絕不能停歇。我們將持續發揮產業數位信任工作小組（SIG）的協作功能，推動數據治理，朝向「單一申請、文件互通」的終極目標邁進。我們也將把數位信任驗證，擴展至「出院即理賠」等更多服務場景。

保經公會理事長李正之表示，台灣保險從業人員約有40萬人，其中保經代約有19萬人，他們都非常的專業，清楚客戶在不同人生階段的需求，並滿足不同的問題，讓家庭可以獲得理賠補償，繼續走下去。但是因為環境改變、條件改變，方法就要改變。他認為保險公司與保經通路之間的「專業分工、合作共榮」是未來趨勢。

目前行動理賠聯盟鏈已有6家壽險公司、5家保經公司參與試辦，預計12月31日結束，明年將會擴大導入鼓勵更多業者參與。

