元大金控集團金融服務績效卓著 榮獲國家品牌玉山獎16項大獎肯定

元大金控（2885）集團深耕台灣，高度落實誠信經營的管理精神、企業文化及全面成長驅動的經營策略，提升資產規模與績效，身為台灣金融創新領導品牌，子公司共獲第22屆國家品牌玉山獎16項大獎，卓著表現有目共睹。

元大證券提供客戶多樣化的金融商品及全方位資產配置服務，「安全、永續」並重的策略，積極落實ESG承諾，本屆囊括7項大獎，以「智能條件單」奪得最佳人氣品牌獎，「除權息總覽」、「投資先生2.0」與「投資先生全方位E櫃檯」拿下最佳產品獎，連續七年榮獲傑出企業；傑出企業及「除權息總覽」各獲頒全國首獎，從企業表現到產品功能獲全面肯定。

以「數位永續雙驅動，攜手 Z 世代共築 ESG 藍圖」獲最佳人氣品牌、「AI 智慧金融新世代」獲最佳產品獎的元大銀行，展現推動金融創新與社會共榮的堅定承諾。元大銀行積極尋求年輕族群的黏著度與品牌認同感，以創新技術打造貼心服務體驗，以數據與AI驅動，將金融服務全方位升級，提升便利性。

關心保戶健康，元大人壽提供優質的商品規劃，推出「元大人壽新膝望保險」，提供膝、股關節的貼心保障，創新的商品設計獲得最佳產品獎，元大人壽已連續六年獲得此獎項殊榮；元大人壽建議保戶在邁入高齡化社會的趨勢下，及早將膝、股關節保障納入保險規劃，讓醫療保障需求獲得更全面的防護。

元大投信擁有全市場最多元且完備的主被動產品線，受益人數高達500萬人、資產管理規模逾2.5兆為市場之最，平均每3位投資人就有一位選擇元大，去年率先推出元大全球航太與防衛科技ETF（00965），榮獲本屆最佳產品獎，亦獲傑出企業、最佳人氣品牌，展現台灣資產管理龍頭的專業實力與品牌領導力。

身為台灣期貨市場的領航品牌，元大期貨（6023）長期以創新科技與穩健經營為核心，不僅獲傑出企業，亦以「無人數位辦公室」獲最佳產品獎，展現數位轉型與永續經營的卓越成果。面對全球市場波動與數位浪潮，元大期貨秉持「創新前瞻、財富永續」的經營理念，持續推進金融科技應用，打造高效率、低碳化的營運環境。

元大證金智能借款「iMoney App」應用AI人工智慧、雲端運算等技術，降低投資人對股票借款的使用門檻，加上直覺化UI/UX設計及數位核身機制，獲經濟部智慧財產局多項專利肯定，「iMoney App」即時主動引導客戶預先拉大維持率空間，保障客戶權益，響應金管會普惠金融的願景，這屆獲得最佳產品獎。