匯率會計調整方案將出爐 壽險公會：預計11月送交金管會

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
壽險公會理事長陳慧遊29日出席公會舉辦的「數位躍進．信任啟動─保險業數位信任服務成果發表會」。記者戴玉翔／攝影
壽險公會理事長陳慧遊29日出席公會舉辦的「數位躍進．信任啟動─保險業數位信任服務成果發表會」。記者戴玉翔／攝影

壽險公會正在討論四大匯率會計調整方案，期盼能穩定財報波動，壽險公會理事長陳慧遊29日表示，目前正在研討當中，與各方包含會計界的溝通還在努力進行，壽險公會預計11月會將方案送交金管會。

壽險公會正在積極討論四大匯率會計調整方案，陳慧遊受訪時表示，公會有分匯率、會計幾個小組，近期10到20天針對議題持續討論中，其中需要考慮壽險報表資訊揭露問題，外界看不看得懂，同時與各方包含會計界的溝通還需更加努力，有些制度是否一體適用還是具有特色性的使用，要以大家可以接受為前提，由於接軌在即，壽險公會預計11月會將方案送交金管會。但現在無法預知未來所有可能的狀況，所以目前設計的或設定的狀況試行一段時間，一定還會再進行調整。

但他也提到，經營企業不是一直維持在標準狀態，誰也不知道最近別國會發生什麼事，或是美國總統川普又突然說出驚人之語，因此是處於很動盪的環境，所以我們一直希望監理機關給予彈性的監理，壽險業則要自律、自我要求多一點韌性，因為大家的錢給壽險公司管理，若是管得不好就是一個災難，管得好就是對得起大家的信任。

金管會昨天修正發布「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」，擴大保險業投資範圍可到政府核定基礎建設。陳慧遊表示，政策上也希望保險業資金可多投入國內建設，但基礎建設跟公共建設兩者定義也有所不同，壽險公會近期也有成立公建小組，由壽險公會副理事長莊中慶主導。

壽險公會副秘書長金憶惠進一步說明，數產署也提到針對AI算力中心等提供必要協助，促進民間參與。這部分是目前市場上的熱門標的，當然保險業投資須考量風險之外，也著眼長期穩定的報酬率，是否要投資基礎建設則回歸業者的專業投資評估。

金憶惠表示，以過去經驗來看，壽險業比較希望國內可有適當的案源，例如業者可能希望國內可以多發債，但國內債券發行規模往往較小，有時候業者一買就會變成「包檔」，缺乏流動性。台灣產業目前看起來有望在AI領域占有一定地位，是否有機會發展適當標的，也可以讓保險業資金有去化管道，相信業者對於響應政策都會相當支持，但也要對股東有所交代。

壽險業 保險

延伸閱讀

金控砸錢補壽險拼圖 壽險公會理事長：壽險重要性遠超百貨公司美食街

中國信託文薈館勇奪金管會「金融教育貢獻獎」金質獎

禁運禁宰豬農無收入 金融支持方案周六前對外說明

美國糧食券11月恐停發 全國僅數州備妥因應方案

相關新聞

受惠輝達台股再攀新高 央行出手沒收升幅新台幣收小貶

受輝達（NVIDIA）華府GTC技術大會題材激勵，台股今天收盤再寫新高紀錄，新台幣匯率早盤一度升值近1角，不過央行出手沒...

匯率會計調整方案將出爐 壽險公會：預計11月送交金管會

壽險公會正在討論四大匯率會計調整方案，期盼能穩定財報波動，壽險公會理事長陳慧遊29日表示，目前正在研討當中，與各方包含會...

國票證霸凌羅生門 國票金：調查作業持續中

國票證霸凌案陷入羅生門。昨日台北市議員林亮君指出，國票證券副董事長陳冠如遭控長期對職員言語羞辱與不當干預業務，內部調查已...

新加坡精密工程科技協會訪證交所 東南亞創新資本平台鏈台星企業交流

新加坡精密工程科技協會（SPETA）參訪團10月28日蒞臨臺灣證券交易所，這次交流延續東南亞創新資本平台於今（2025）...

出口商拋匯 台幣連二升

在美元指數回貶及出口商月底拋匯需求支撐下，新台幣兌美元昨（28）日終場收在30.626元，升值9.3分，連續第二個交易日...

第一金重視勞工 連三年獲獎

第一金控視員工為最大資產，是企業永續發展的關鍵力量，連續三年榮獲勞動部職業安全署「健康勞動力永續領航企業」肯定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。