匯率會計調整方案將出爐 壽險公會：預計11月送交金管會

壽險公會正在討論四大匯率會計調整方案，期盼能穩定財報波動，壽險公會理事長陳慧遊29日表示，目前正在研討當中，與各方包含會計界的溝通還在努力進行，壽險公會預計11月會將方案送交金管會。

壽險公會正在積極討論四大匯率會計調整方案，陳慧遊受訪時表示，公會有分匯率、會計幾個小組，近期10到20天針對議題持續討論中，其中需要考慮壽險報表資訊揭露問題，外界看不看得懂，同時與各方包含會計界的溝通還需更加努力，有些制度是否一體適用還是具有特色性的使用，要以大家可以接受為前提，由於接軌在即，壽險公會預計11月會將方案送交金管會。但現在無法預知未來所有可能的狀況，所以目前設計的或設定的狀況試行一段時間，一定還會再進行調整。

但他也提到，經營企業不是一直維持在標準狀態，誰也不知道最近別國會發生什麼事，或是美國總統川普又突然說出驚人之語，因此是處於很動盪的環境，所以我們一直希望監理機關給予彈性的監理，壽險業則要自律、自我要求多一點韌性，因為大家的錢給壽險公司管理，若是管得不好就是一個災難，管得好就是對得起大家的信任。

金管會昨天修正發布「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」，擴大保險業投資範圍可到政府核定基礎建設。陳慧遊表示，政策上也希望保險業資金可多投入國內建設，但基礎建設跟公共建設兩者定義也有所不同，壽險公會近期也有成立公建小組，由壽險公會副理事長莊中慶主導。

壽險公會副秘書長金憶惠進一步說明，數產署也提到針對AI算力中心等提供必要協助，促進民間參與。這部分是目前市場上的熱門標的，當然保險業投資須考量風險之外，也著眼長期穩定的報酬率，是否要投資基礎建設則回歸業者的專業投資評估。

金憶惠表示，以過去經驗來看，壽險業比較希望國內可有適當的案源，例如業者可能希望國內可以多發債，但國內債券發行規模往往較小，有時候業者一買就會變成「包檔」，缺乏流動性。台灣產業目前看起來有望在AI領域占有一定地位，是否有機會發展適當標的，也可以讓保險業資金有去化管道，相信業者對於響應政策都會相當支持，但也要對股東有所交代。