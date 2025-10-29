元大金策略長由郭軒岷回任 預計11月1日正式生效

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

元大金（2885）29日公告，總經理黃維誠免兼策略長一職，改由金控執行副總郭軒岷回任，預計11月1日正式生效。

郭軒岷除擔任元大金執行副總外，同時也是元大人壽副董事長。元大人壽曾在9月底董事會，通過多項高層人事案，原任總經理郭軒岷升任副董事長，現任資深副總翁志宏升任總經理，並同步當選公司董事。

而29日元大金再度公告，元大金策略長一職，由郭軒岷擔任；而據了解，黃維誠去年4月才由元大金公告由郭軒岷手中接下策略長一職，29日該職務再做調整，改由郭軒岷重新接回。

元大金 董事長 總經理

