金控砸錢補壽險拼圖 壽險公會理事長：壽險重要性遠超百貨公司美食街

玉山金（2884）擬迎娶三商壽（2867），補足金控最後一塊壽險拼圖，對此，壽險公會理事長陳慧遊29日出席公會舉辦的「數位躍進．信任啟動─保險業數位信任服務成果發表會」，會後受訪時指出，以金控的角度來看，就如同一家百貨公司，各種商品都要有，壽險更是重要一環；若以壽險業角度來看，則希望「百花齊放」。

外界關注近期壽險整併的消息不斷，陳慧遊分析，以金控的角度來看，要成為國內頂尖金控，就像是頂尖大學一樣，一定是綜合大學，文、法、商、理、工、農、醫、管理學院等都需具備，也像是百貨公司，產品線越完整，這家百貨公司就越豐富有趣。

媒體追問壽險是否如同「金雞母」美食街一樣，陳慧遊笑著說，壽險公司在一家金控的重要性，遠遠超過百貨公司裡的美食街。

至於是否應該花費較高的金額去補齊一間壽險公司，陳慧遊指出，這需要看「重置成本」，就是重新取得或建造相同資產所需的金額，需要多少時間才能達到現有的壽險公司規模，若他是金控高層就會考量這些。

而陳慧遊也看好金控規模做大做強，其投入的資源會更多，不管是在產品設計或在資安方面，大型金控從創投投資到證券上市都能參與，對於整個產業鏈的了解會更深入。

陳慧遊說，若以壽險的角度來看，他一直鼓勵壽險業大有大的好、小也有小的好，百花齊放各自展現特色，就像古典音樂中有貝多芬、蕭邦，也有像國民樂派德弗札克這一種。他認為台灣壽險業從早期那麼多家，到現在20家左右，家數應該差不多了。但是對於尚未有壽險的金控來說，是否要加強布局，他們應該另有考量。