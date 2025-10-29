遠東商銀公告法人董事代表人異動 周添財、徐國安接任

遠東商銀（2845）29日公告，法人股東裕鼎實業與裕民航運（2606）於10月29日分別改派董事代表人，由遠東商銀總經理周添財與遠東集團創新長徐國安接任，遞補原董事遺缺。

公告指出，裕鼎實業股份有限公司改派周添財先生擔任法人董事代表人，任期自113年6月19日至116年6月18日止，以遞補前董事侯金英遺缺。侯金英董事日前辭世，遠東商銀深表追思與感念。周添財現職為遠東商銀總經理，長期深耕銀行業務，具豐富的經營與管理經驗。

同日，法人股東裕民航運股份有限公司亦改派徐國安先生出任法人董事代表人，任期同樣為113年6月19日至116年6月18日止，以遞補俞明德董事遺缺。徐國安現任遠東集團創新長，為遠東集團董事長徐旭東之子，負責推動集團新事業發展與數位創新布局。