富邦證券榮獲金融教育貢獻獎「最佳創新獎金質獎」 理財教育融入生活

富邦證券以創新科技推動普惠金融教育，10月29日於金管會主辦2025金融教育貢獻獎，榮獲最佳創新獎金質獎肯定。這項殊榮展現富邦證券運用數位與AI技術推動全民金融教育的卓越成果，積極實踐普惠金融的核心精神，將理財觀念融入大眾的日常生活。

富邦證券結合機器學習、深度學習與生成式AI技術，打造「超級個人化訊息服務」平台，透過多層次AI模型即時洞察客戶行為、預測需求，讓資訊傳遞更精準、更貼近個人化需求。公司亦導入創新數位工具，結合社群互動性與即時性，協助營業員依據客戶特徵提供客製化內容，擴大教育觸及力與可近性。

富邦證券持續深耕普惠金融教育內容，推出涵蓋新手入門、投資策略與市場趨勢的YouTube影音節目，並攜手政治大學教授周冠男、富邦投顧董事長陳奕光等學術界及產業界專家，共創高品質金融教育內容，推廣正確投資觀念，滿足大眾在投資旅程中的知識需求。截至2025年10月，富邦證券YouTube頻道累計訂閱人數突破22萬，總觀看次數超過1,000萬，自然曝光次數超過2,000萬，穩居同業領先地位，深受投資大眾信賴。

展望未來，富邦證券將持續整合數位與AI科技，應用於知識影音節目、超級個人化訊息服務與即將推出的「富投學苑」知識型網站，打造創新且親民的金融學習環境。公司秉持「價值為本、科技為橋」理念，深化普惠金融教育，將投資理財知識推廣至多元族群，助力全民邁向永續金融的未來。