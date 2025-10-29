快訊

坣娜紅斑性狼瘡辭世 醫揭該疾病「好發1族群」：症狀如千面女郎

幕後／更大的地不要 為何輝達偏愛T17、T18？李四川揭關鍵原因

在老公身旁過世！坣娜不敵病魔享年59歲 生前超低調要友人「全封口」

富邦證券榮獲金融教育貢獻獎「最佳創新獎金質獎」 理財教育融入生活

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦證券10月29日於金管會主辦2025金融教育貢獻獎，榮獲「最佳創新獎金質獎」肯定，副總經理周士偉(左)代表領獎。圖／富邦證券提供
富邦證券10月29日於金管會主辦2025金融教育貢獻獎，榮獲「最佳創新獎金質獎」肯定，副總經理周士偉(左)代表領獎。圖／富邦證券提供

富邦證券以創新科技推動普惠金融教育，10月29日於金管會主辦2025金融教育貢獻獎，榮獲最佳創新獎金質獎肯定。這項殊榮展現富邦證券運用數位與AI技術推動全民金融教育的卓越成果，積極實踐普惠金融的核心精神，將理財觀念融入大眾的日常生活。

富邦證券結合機器學習、深度學習與生成式AI技術，打造「超級個人化訊息服務」平台，透過多層次AI模型即時洞察客戶行為、預測需求，讓資訊傳遞更精準、更貼近個人化需求。公司亦導入創新數位工具，結合社群互動性與即時性，協助營業員依據客戶特徵提供客製化內容，擴大教育觸及力與可近性。

富邦證券持續深耕普惠金融教育內容，推出涵蓋新手入門、投資策略與市場趨勢的YouTube影音節目，並攜手政治大學教授周冠男、富邦投顧董事長陳奕光等學術界及產業界專家，共創高品質金融教育內容，推廣正確投資觀念，滿足大眾在投資旅程中的知識需求。截至2025年10月，富邦證券YouTube頻道累計訂閱人數突破22萬，總觀看次數超過1,000萬，自然曝光次數超過2,000萬，穩居同業領先地位，深受投資大眾信賴。

展望未來，富邦證券將持續整合數位與AI科技，應用於知識影音節目、超級個人化訊息服務與即將推出的「富投學苑」知識型網站，打造創新且親民的金融學習環境。公司秉持「價值為本、科技為橋」理念，深化普惠金融教育，將投資理財知識推廣至多元族群，助力全民邁向永續金融的未來。

富邦

延伸閱讀

臺灣企銀深耕普惠金融 勇奪金融教育獎雙項殊榮

富邦證券榮獲金融教育貢獻獎「最佳創新獎金質獎」

兆豐銀行榮獲金管會「金融教育貢獻獎」雙項殊榮 推出快閃回饋

WFE年會 證交所分享台灣ETF普惠金融盛況

相關新聞

受惠輝達台股再攀新高 央行出手沒收升幅新台幣收小貶

受輝達（NVIDIA）華府GTC技術大會題材激勵，台股今天收盤再寫新高紀錄，新台幣匯率早盤一度升值近1角，不過央行出手沒...

國票證霸凌羅生門 國票金：調查作業持續中

國票證霸凌案陷入羅生門。昨日台北市議員林亮君指出，國票證券副董事長陳冠如遭控長期對職員言語羞辱與不當干預業務，內部調查已...

新加坡精密工程科技協會訪證交所 東南亞創新資本平台鏈台星企業交流

新加坡精密工程科技協會（SPETA）參訪團10月28日蒞臨臺灣證券交易所，這次交流延續東南亞創新資本平台於今（2025）...

出口商拋匯 台幣連二升

在美元指數回貶及出口商月底拋匯需求支撐下，新台幣兌美元昨（28）日終場收在30.626元，升值9.3分，連續第二個交易日...

第一金重視勞工 連三年獲獎

第一金控視員工為最大資產，是企業永續發展的關鍵力量，連續三年榮獲勞動部職業安全署「健康勞動力永續領航企業」肯定。

第一金友善職場 開辦員工持股信託

第一金融集團打造友善職場，全面開辦員工儲蓄及持股信託，員工參加占比達95％。第一金並發揮金融業影響力，除協助逾110家企...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。