中國信託文薈館勇奪金管會「金融教育貢獻獎」金質獎

為提升全民金融素養、落實普惠金融教育，中國信託商業銀行設立創新型態金融文史館—中國信託文薈館，以寓教於樂的互動體驗及理財課程，29日榮獲金管會頒發「114年度金融教育貢獻獎」最佳薪傳獎金質獎。由金管會主委彭金隆頒獎予中信金董事會副秘書長暨文薈館總幹事林永勝，今年適逢文薈館開館10周年且迎來60萬參觀人次，也是文薈館連續兩年獲得金管會「金融教育貢獻獎」肯定。

金管會主辦「金融教育貢獻獎」旨在鼓勵金融業以創新方式推廣普惠金融教育，今年有50件專案參賽，文薈館以「生活即教育、互動即學習」為核心，透過多媒體互動常設展、跨界財商課程，建立從校園到社區的完整金融學習鏈，獲頒「最佳薪傳獎」金質獎肯定。中國信託銀行董事長陳佳文表示，文薈館不僅是中國信託的金融文史館，更是推動全民理財生活化的知識場域，可藉由金融影響力，深化金融教育，提升國人理財素養。

值得一提的是，文薈館自2015年開館以來，以創意設計連結金融歷史與理財觀念，館內珍藏豐富的金融發展史料，如中國信託金控創辦人辜濓松先生珍貴手稿及與國外重要政經人士交流的展品。秉持金融專業，文薈館在創新理財教育方面，透過「酷幣車」互動裝置，設計多元貨幣教育課程，累積服務逾2,000位國小師生。同時也與警政單位合作舉辦防詐教育宣導，以實際行動扎根普惠金融教育。

文薈館自2017年起每年暑期推出主題特展，涵蓋股票、貨幣、鈔票等專題，運用輕鬆趣味方式提升親子學習動機。呼應防詐宣導，今年規劃的「理財遊樂園—開啟聰明理財力」特展，結合心理學與理財知識，帶領民眾從消費心理反思理財決策，三個月吸引逾7萬人次參觀。

文薈館呈現中國信託的發展歷程，最受歡迎的展區互動遊戲「速克達闖關遊戲」本月初迎來全新升級，大小朋友可化身「中國信託衝鋒飛車隊」業務人員，穿越時空體驗金融服務的演進歷程。