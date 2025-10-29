臺灣企銀深耕普惠金融 勇奪金融教育獎雙項殊榮

臺灣企銀憑藉著在金融教育的積極貢獻，於金融監督管理委員會主辦的「114年度金融教育獎」中，榮獲「最佳普惠獎」銀質獎及「最佳投入獎」雙項殊榮，由金管會主委彭金隆頒獎，表彰臺灣企銀長期致力推動普惠金融、落實金融教育與社會關懷的卓越成果。

臺灣企銀深入社區與偏鄉，針對高齡者、弱勢族群及多元族群，推展金融知識普及活動，結合科技創新與文化傳承，打造兼具教育性與互動性的信託業務宣導方案，例如邀請民眾透過VR體驗「模擬失智長者情境」，建立對失智患者同理心，再進一步說明安養信託如何協助避免照護期間財務中斷等問題；臺灣企銀也邀請布袋戲劇團進行防詐金融宣導活動，以具生活感的劇情，讓社區長者理解信託等多元金融知識。

同時，臺灣企銀也推動高齡科技普惠運用，領先推出行動銀行APP樂齡版，透過化繁為簡、大圖大字、貼心問候及跌倒偵測緊急求助等功能，為銀髮長者打造專屬的口袋銀行。從教育推廣至金融科技實力的展現，臺灣企銀協助民眾運用多元金融工具守護資產，達到普惠金融的社會價值，榮獲「最佳普惠獎」銀質獎。

為進一步擴大金融教育影響的範圍，臺灣企銀主動配合金管會銀行局辦理「走入校園與社區辦理金融知識宣導活動」，截至今年第3季，已舉辦36場相關活動，受益人數達2,329人，豐碩成果也獲金管會肯定，獲頒「最佳投入獎」殊榮。

臺灣企銀持續發展各式創新信託服務，針對不同客群提供客製化方案，日前更蟬聯財訊財富管理大獎「創新信託服務獎」，顯見其耕耘信託領域成果備受肯定。臺灣企銀表示，將持續培育「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」專業人才，利用豐富的實務經驗及專業規劃能力，整合內部資源，對外跨業合作，致力成為客戶信託往來的首選最佳夥伴。