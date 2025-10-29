受惠輝達台股再攀新高 央行出手沒收升幅新台幣收小貶

受輝達（NVIDIA）華府GTC技術大會題材激勵，台股今天收盤再寫新高紀錄，新台幣匯率早盤一度升值近1角，不過央行出手沒收升幅，尾盤翻黑，收盤收30.63元，微貶0.4分，終止連2升。

輝達在美國華府GTC大會宣布手握5000億美元（約新台幣15.3兆元）的人工智慧（AI）晶片訂單，駁斥AI泡沫論，台股在輝達供應鏈帶動下，盤中衝上28395.31點，再創歷史新高，終場上漲345.63點，收在28294.74點，同步刷新收盤新高紀錄。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超新台幣111.01億元。

新台幣兌美元一早以30.60元開盤後，在台股強漲、熱錢流入助攻之下，匯價走揚，最高升抵30.532元，但在央行調節之下，尾盤豬羊變色，終場收在最低30.63元，台北及元太外匯市場總成交金額放大至19.32億美元。

外匯交易員分析，今天台股再創新高，外資買超，帶動新台幣走升，尾盤央行出手調節，應是考量明天美國聯準會（Fed）可能釋出鴿派訊息，避免新台幣有太大的升幅。

外匯交易員表示，後續除了關注Fed利率決策會議、美國總統川普與中國國家主席習近平會晤結果之外，近期外資買賣動向仍是影響新台幣匯率走勢的主要因素。

根據央行統計，美元指數今天上升0.18%，韓元勁揚0.53%、日圓及新加坡幣均升值0.05%、人民幣升值0.03%，新台幣小跌0.01%、越南盾下跌0.08%。