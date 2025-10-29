快訊

坣娜紅斑性狼瘡辭世 醫揭該疾病「好發1族群」：症狀如千面女郎

幕後／更大的地不要 為何輝達偏愛T17、T18？李四川揭關鍵原因

在老公身旁過世！坣娜不敵病魔享年59歲 生前超低調要友人「全封口」

受惠輝達台股再攀新高 央行出手沒收升幅新台幣收小貶

中央社／ 台北29日電
台股收盤再寫新高紀錄，新台幣匯率早盤一度升值近1角，不過央行出手沒收升幅，尾盤翻黑，收盤收30.63元，微貶0.4分，終止連2升。聯合報系資料照
台股收盤再寫新高紀錄，新台幣匯率早盤一度升值近1角，不過央行出手沒收升幅，尾盤翻黑，收盤收30.63元，微貶0.4分，終止連2升。聯合報系資料照

輝達（NVIDIA）華府GTC技術大會題材激勵，台股今天收盤再寫新高紀錄，新台幣匯率早盤一度升值近1角，不過央行出手沒收升幅，尾盤翻黑，收盤收30.63元，微貶0.4分，終止連2升。

輝達在美國華府GTC大會宣布手握5000億美元（約新台幣15.3兆元）的人工智慧（AI）晶片訂單，駁斥AI泡沫論，台股在輝達供應鏈帶動下，盤中衝上28395.31點，再創歷史新高，終場上漲345.63點，收在28294.74點，同步刷新收盤新高紀錄。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超新台幣111.01億元。

新台幣兌美元一早以30.60元開盤後，在台股強漲、熱錢流入助攻之下，匯價走揚，最高升抵30.532元，但在央行調節之下，尾盤豬羊變色，終場收在最低30.63元，台北及元太外匯市場總成交金額放大至19.32億美元。

外匯交易員分析，今天台股再創新高，外資買超，帶動新台幣走升，尾盤央行出手調節，應是考量明天美國聯準會（Fed）可能釋出鴿派訊息，避免新台幣有太大的升幅。

外匯交易員表示，後續除了關注Fed利率決策會議、美國總統川普與中國國家主席習近平會晤結果之外，近期外資買賣動向仍是影響新台幣匯率走勢的主要因素。

根據央行統計，美元指數今天上升0.18%，韓元勁揚0.53%、日圓及新加坡幣均升值0.05%、人民幣升值0.03%，新台幣小跌0.01%、越南盾下跌0.08%。

新台幣 台股 匯率 輝達 聯準會

延伸閱讀

蔣萬安估輝達簽約115年中、新壽解約114年11月底

輝達選址確定了！蔣萬安親自宣布在北士科T17、T18

00878、00919、0056…高息ETF天王本季上漲機率「它最高有8成」！怎麼買必看

5,000億美元訂單引爆AI行情…NVIDIA飆漲、00757跟漲！直雲喊：台股天下無敵

相關新聞

受惠輝達台股再攀新高 央行出手沒收升幅新台幣收小貶

受輝達（NVIDIA）華府GTC技術大會題材激勵，台股今天收盤再寫新高紀錄，新台幣匯率早盤一度升值近1角，不過央行出手沒...

國票證霸凌羅生門 國票金：調查作業持續中

國票證霸凌案陷入羅生門。昨日台北市議員林亮君指出，國票證券副董事長陳冠如遭控長期對職員言語羞辱與不當干預業務，內部調查已...

新加坡精密工程科技協會訪證交所 東南亞創新資本平台鏈台星企業交流

新加坡精密工程科技協會（SPETA）參訪團10月28日蒞臨臺灣證券交易所，這次交流延續東南亞創新資本平台於今（2025）...

出口商拋匯 台幣連二升

在美元指數回貶及出口商月底拋匯需求支撐下，新台幣兌美元昨（28）日終場收在30.626元，升值9.3分，連續第二個交易日...

第一金重視勞工 連三年獲獎

第一金控視員工為最大資產，是企業永續發展的關鍵力量，連續三年榮獲勞動部職業安全署「健康勞動力永續領航企業」肯定。

第一金友善職場 開辦員工持股信託

第一金融集團打造友善職場，全面開辦員工儲蓄及持股信託，員工參加占比達95％。第一金並發揮金融業影響力，除協助逾110家企...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。