兆豐銀行榮獲金管會「金融教育貢獻獎」雙項殊榮 推出快閃回饋

兆豐銀行榮獲金管會「114年度金融教育貢獻獎」雙項殊榮，以「兆福樂齡人生」主題首度參賽即奪得「最佳普惠獎—卓越獎」，並連續兩年榮獲「走入校園與社區辦理金融知識宣導活動—最佳投入獎」，展現深耕金融教育與普惠金融推動上的成果。為感謝社會支持與回饋客戶信任，兆豐銀行即日起推出限時快閃優惠，凡於活動期間申辦線上信貸或以房養老貸款，即享開辦手續費優惠價新臺幣(下同)999元，邀請客戶把握機會、輕鬆規劃幸福人生。

兆豐銀行積極配合金管會「金融知識普及計畫」，透過全台分行據點與種子教育訓練，深入社區推動樂齡金融服務。每年舉辦逾百場座談，協助高齡族群提升金融安全與自我保護力，並運用圖像化教材、真實案例與生活化語言，降低銀髮族理解門檻，落實「取之社會、用之社會」的企業理念。

在金融教育方面，兆豐銀行呼應聯合國永續發展目標SDG4之「優質教育」，持續推動金融素養普及，積極參與金管會「走入校園與社區辦理金融知識宣導活動」，宣導對象涵蓋學生、婦女團體、新住民、原住民及社福團體等族群，課程內容結合生活化案例與互動式教學，從理財規劃、數位支付安全到防詐觀念，循序引導民眾提升金融判斷與風險意識，藉由金融知識力量，減少社會貧富差距，進而提升全民福祉。

為慶祝榮獲雙料獎項，兆豐銀行即日起推出限時快閃優惠：凡於114年11月13日前透過「信貸e把兆」線上申請，並於申請日後30天內完成撥款，或於114年12月31日前辦理以房養老貸款，於申辦時上傳或出示本新聞截圖，即享開辦手續費優惠價999元。

總費用年百分率計算基準日為113年4月23日，以信貸金額30萬元為例，貸款年期5年，利率2.45%起，各項費用以999元計算，總費用年百分率為2.59%起，每月本息約5,318元起，總費用年百分率不等於貸款利率；以房養老貸款200萬元為例、年利率2.488%、貸款20年計算，總費用年百分率約2.49%，各項費用以999元計算，總費用年百分率不等於貸款利率。