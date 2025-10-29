快訊

坣娜紅斑性狼瘡辭世 醫揭該疾病「好發1族群」：症狀如千面女郎

幕後／更大的地不要 為何輝達偏愛T17、T18？李四川揭關鍵原因

在老公身旁過世！坣娜不敵病魔享年59歲 生前超低調要友人「全封口」

兆豐銀行榮獲金管會「金融教育貢獻獎」雙項殊榮 推出快閃回饋

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導
「金管會舉辦「114年度金融教育貢獻獎」頒獎典禮，兆豐銀行榮獲「最佳普惠獎—卓越獎」及「走入校園與社區金融宣導活動—最佳投入獎」雙項殊榮。金管會主委彭金隆(右)頒獎，兆豐銀行陳昭蓉副總經理(左)代表受獎。圖／兆豐銀行提供
「金管會舉辦「114年度金融教育貢獻獎」頒獎典禮，兆豐銀行榮獲「最佳普惠獎—卓越獎」及「走入校園與社區金融宣導活動—最佳投入獎」雙項殊榮。金管會主委彭金隆(右)頒獎，兆豐銀行陳昭蓉副總經理(左)代表受獎。圖／兆豐銀行提供

兆豐銀行榮獲金管會「114年度金融教育貢獻獎」雙項殊榮，以「兆福樂齡人生」主題首度參賽即奪得「最佳普惠獎—卓越獎」，並連續兩年榮獲「走入校園與社區辦理金融知識宣導活動—最佳投入獎」，展現深耕金融教育與普惠金融推動上的成果。為感謝社會支持與回饋客戶信任，兆豐銀行即日起推出限時快閃優惠，凡於活動期間申辦線上信貸或以房養老貸款，即享開辦手續費優惠價新臺幣(下同)999元，邀請客戶把握機會、輕鬆規劃幸福人生。

兆豐銀行積極配合金管會「金融知識普及計畫」，透過全台分行據點與種子教育訓練，深入社區推動樂齡金融服務。每年舉辦逾百場座談，協助高齡族群提升金融安全與自我保護力，並運用圖像化教材、真實案例與生活化語言，降低銀髮族理解門檻，落實「取之社會、用之社會」的企業理念。

在金融教育方面，兆豐銀行呼應聯合國永續發展目標SDG4之「優質教育」，持續推動金融素養普及，積極參與金管會「走入校園與社區辦理金融知識宣導活動」，宣導對象涵蓋學生、婦女團體、新住民、原住民及社福團體等族群，課程內容結合生活化案例與互動式教學，從理財規劃、數位支付安全到防詐觀念，循序引導民眾提升金融判斷與風險意識，藉由金融知識力量，減少社會貧富差距，進而提升全民福祉。

為慶祝榮獲雙料獎項，兆豐銀行即日起推出限時快閃優惠：凡於114年11月13日前透過「信貸e把兆」線上申請，並於申請日後30天內完成撥款，或於114年12月31日前辦理以房養老貸款，於申辦時上傳或出示本新聞截圖，即享開辦手續費優惠價999元。

總費用年百分率計算基準日為113年4月23日，以信貸金額30萬元為例，貸款年期5年，利率2.45%起，各項費用以999元計算，總費用年百分率為2.59%起，每月本息約5,318元起，總費用年百分率不等於貸款利率；以房養老貸款200萬元為例、年利率2.488%、貸款20年計算，總費用年百分率約2.49%，各項費用以999元計算，總費用年百分率不等於貸款利率。

兆豐銀行 以房養老

延伸閱讀

汐止長青里900餘人無自來水 新北研議改善設備

民間力量投入偏鄉陪伴 嘉縣大埔和平社區打造孩子夢想基地

外幣保單前8月新契約保費收入 年增逾4成

外匯準備金9月水位史上次高 壽險避險比例60.1%探低點

相關新聞

受惠輝達台股再攀新高 央行出手沒收升幅新台幣收小貶

受輝達（NVIDIA）華府GTC技術大會題材激勵，台股今天收盤再寫新高紀錄，新台幣匯率早盤一度升值近1角，不過央行出手沒...

國票證霸凌羅生門 國票金：調查作業持續中

國票證霸凌案陷入羅生門。昨日台北市議員林亮君指出，國票證券副董事長陳冠如遭控長期對職員言語羞辱與不當干預業務，內部調查已...

新加坡精密工程科技協會訪證交所 東南亞創新資本平台鏈台星企業交流

新加坡精密工程科技協會（SPETA）參訪團10月28日蒞臨臺灣證券交易所，這次交流延續東南亞創新資本平台於今（2025）...

出口商拋匯 台幣連二升

在美元指數回貶及出口商月底拋匯需求支撐下，新台幣兌美元昨（28）日終場收在30.626元，升值9.3分，連續第二個交易日...

第一金重視勞工 連三年獲獎

第一金控視員工為最大資產，是企業永續發展的關鍵力量，連續三年榮獲勞動部職業安全署「健康勞動力永續領航企業」肯定。

第一金友善職場 開辦員工持股信託

第一金融集團打造友善職場，全面開辦員工儲蓄及持股信託，員工參加占比達95％。第一金並發揮金融業影響力，除協助逾110家企...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。