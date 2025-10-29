防詐宣導教育有成 新安產獲金管會金融教育貢獻獎

新安東京海上產險致力於全民金融教育與保險防詐宣導，獲金管會114年度「金融教育貢獻獎—最佳普惠卓越獎」，為唯一獲獎產險業者。

新安東京海上產險總經理賴麗敏表示，在金融教育推廣方面，長期聚焦於保險防詐與金融素養的深化，針對弱勢族群、偏鄉、新住民及青年族群等推動防詐教育與金融友善服務計畫。

透過官網建置「保險防詐杜絕風險專區」、拍攝手語及台、客語防詐宣導影片、開發寓教於樂的跨螢線上遊戲「防詐騙大作戰」，及前進全台巡迴公益宣導講座等多元形式，充分展現保險教育推廣的深厚能量。

截至目前，線上防詐宣導觸及人次已達近百萬，實體宣導活動超過150場，讓不同年齡與背景的民眾都能接觸金融知識、提升風險意識，同時體現公平待客的核心精神。