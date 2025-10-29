防詐宣導教育有成 新安產獲金管會金融教育貢獻獎
新安東京海上產險致力於全民金融教育與保險防詐宣導，獲金管會114年度「金融教育貢獻獎—最佳普惠卓越獎」，為唯一獲獎產險業者。
新安東京海上產險總經理賴麗敏表示，在金融教育推廣方面，長期聚焦於保險防詐與金融素養的深化，針對弱勢族群、偏鄉、新住民及青年族群等推動防詐教育與金融友善服務計畫。
透過官網建置「保險防詐杜絕風險專區」、拍攝手語及台、客語防詐宣導影片、開發寓教於樂的跨螢線上遊戲「防詐騙大作戰」，及前進全台巡迴公益宣導講座等多元形式，充分展現保險教育推廣的深厚能量。
截至目前，線上防詐宣導觸及人次已達近百萬，實體宣導活動超過150場，讓不同年齡與背景的民眾都能接觸金融知識、提升風險意識，同時體現公平待客的核心精神。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言