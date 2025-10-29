快訊

坣娜紅斑性狼瘡辭世 醫揭該疾病「好發1族群」：症狀如千面女郎

幕後／更大的地不要 為何輝達偏愛T17、T18？李四川揭關鍵原因

在老公身旁過世！坣娜不敵病魔享年59歲 生前超低調要友人「全封口」

防詐宣導教育有成 新安產獲金管會金融教育貢獻獎

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
新安東京海上產險獲金管會114年度「金融教育貢獻獎—最佳普惠卓越獎」。圖／新安東京海上產險提供
新安東京海上產險獲金管會114年度「金融教育貢獻獎—最佳普惠卓越獎」。圖／新安東京海上產險提供

新安東京海上產險致力於全民金融教育與保險防詐宣導，獲金管會114年度「金融教育貢獻獎—最佳普惠卓越獎」，為唯一獲獎產險業者。

新安東京海上產險總經理賴麗敏表示，在金融教育推廣方面，長期聚焦於保險防詐與金融素養的深化，針對弱勢族群、偏鄉、新住民及青年族群等推動防詐教育與金融友善服務計畫。

透過官網建置「保險防詐杜絕風險專區」、拍攝手語及台、客語防詐宣導影片、開發寓教於樂的跨螢線上遊戲「防詐騙大作戰」，及前進全台巡迴公益宣導講座等多元形式，充分展現保險教育推廣的深厚能量。

截至目前，線上防詐宣導觸及人次已達近百萬，實體宣導活動超過150場，讓不同年齡與背景的民眾都能接觸金融知識、提升風險意識，同時體現公平待客的核心精神。

保險 產險

延伸閱讀

限時優惠每月銅板價！趨勢科技「AI防詐達人」上架7-ELEVEN ibon便利生活站

外匯準備金9月水位史上次高 壽險避險比例60.1%探低點

外幣保單前8月新契約保費收入 年增逾4成

經濟日報社論／台灣建立「金融盾」挑戰不小

相關新聞

受惠輝達台股再攀新高 央行出手沒收升幅新台幣收小貶

受輝達（NVIDIA）華府GTC技術大會題材激勵，台股今天收盤再寫新高紀錄，新台幣匯率早盤一度升值近1角，不過央行出手沒...

國票證霸凌羅生門 國票金：調查作業持續中

國票證霸凌案陷入羅生門。昨日台北市議員林亮君指出，國票證券副董事長陳冠如遭控長期對職員言語羞辱與不當干預業務，內部調查已...

新加坡精密工程科技協會訪證交所 東南亞創新資本平台鏈台星企業交流

新加坡精密工程科技協會（SPETA）參訪團10月28日蒞臨臺灣證券交易所，這次交流延續東南亞創新資本平台於今（2025）...

出口商拋匯 台幣連二升

在美元指數回貶及出口商月底拋匯需求支撐下，新台幣兌美元昨（28）日終場收在30.626元，升值9.3分，連續第二個交易日...

第一金重視勞工 連三年獲獎

第一金控視員工為最大資產，是企業永續發展的關鍵力量，連續三年榮獲勞動部職業安全署「健康勞動力永續領航企業」肯定。

第一金友善職場 開辦員工持股信託

第一金融集團打造友善職場，全面開辦員工儲蓄及持股信託，員工參加占比達95％。第一金並發揮金融業影響力，除協助逾110家企...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。