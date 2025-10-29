「社會企業世界論壇」首度登台 讓世界看見台灣社會創新生命力

由星展基金會共同策動、全球規模最大的社會企業盛會「社會企業世界論壇」（Social Enterprise World Forum, SEWF25）首度移師台灣舉辦，10月29至30日連兩天於台北松山文創園區盛大登場。作為本屆論壇主要共同策動夥伴，星展基金會期盼透過跨界連結與國際交流，讓世界看見台灣社會創新的能量，也為社會企業生態圈帶來更深層的合作與對話。

2025 年社會企業世界論壇以「共築未來：齊心協力，為人類與地球而努力」為主題，吸引來自超過 50 個國家、近千名社會創新者、企業領袖、影響力投資人與政策制定者齊聚台北。多場論壇同步展開，議題涵蓋「高齡化社會與照護創新」、「科技向善（Tech for Good）」、「數位與 AI」、「氣候變遷」等當代關鍵主題，展現社會企業在永續議題上的多元實踐。

星展基金會董事暨星展銀行集團推廣策略及傳訊處負責人魏洪英受邀擔任論壇主持人，她表示，星展基金會積極支持具成長潛力的社會企業，協助它們以創新思維解決社會問題、擴大影響力。除了資金挹注，更運用金融專業導師制度，陪伴社會企業強化營運基礎。至今在亞洲已提供超過新台幣5億元獎勵金，支持逾 160 家社會企業及中小企業，其中台灣企業更獲得超過新台幣7,000萬元獎勵金。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，自2010年起，星展即以「陪伴社會企業成長」為公益主軸，顛覆傳統思維，持續運用金融專業陪伴社會創新組織成長。在倡議部分，我們透過舉辦「影響力共好圈」聚焦生態圈交流，並藉由「星展卓越影響力論壇」搭建跨產業對話平台，串聯政府、企業與非營利組織；在培育方面，支持為社會議題提供創新解方的企業，像是「星展卓越影響力大獎」提供單一企業最高新台幣2,400萬獎金，鼓勵具潛力的社會企業擴大規模、深化永續影響力；此外，我們也積極整合並推出各式員工志工活動，光是2024年，星展集團便貢獻了超過27萬小時的志工服務時數；同時，我們也提供社會企業專屬帳戶及社會創新採購。這些行動相互呼應，共同創造了「超越銀行業的影響力」。