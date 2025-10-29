新安東京海上產險 獲金管會「金融教育貢獻獎」

新安東京海上產險獲獎捷報頻傳，29日榮獲金管會114年度「金融教育貢獻獎—最佳普惠卓越獎」殊榮，對於長期致力於全民金融教育與保險防詐宣導的卓越成果獲高度肯定，且為唯一獲獎產險業者。

新安東京海上產險總經理賴麗敏表示，在金融教育推廣方面，長期聚焦於保險防詐與金融素養的深化，針對弱勢族群、偏鄉、新住民及青年族群等推動防詐教育與金融友善服務計畫。透過官網建置「保險防詐杜絕風險專區」、拍攝手語及台、客語防詐宣導影片、開發寓教於樂的跨螢線上遊戲「防詐騙大作戰」，及前進全台巡迴公益宣導講座等多元形式，充分展現保險教育推廣的深厚能量。截至目前，線上防詐宣導觸及人次已達近百萬，實體宣導活動超過150場，讓不同年齡與背景的民眾都能接觸金融知識、提升風險意識，同時體現公平待客的核心精神。

在永續發展與綠色金融推動上，新安東京海上結合創新科技與AI智慧技術，積極推動氣候風險評估及淨零金融推動相關服務，取得「電力契約評估與永續評估建議系統」專利，全方位提升企業永續韌性。

此外，更通過「ISO10002客訴管理標準」驗證，領先同業導入人工智慧風險防範機制與數位客服輔助服務，強化服務效率與落實公平待客原則，展現企業在數位轉型及資安治理的領先作為。