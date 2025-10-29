台新證券榮獲三項國家品牌玉山獎 展現金融科技創新實力

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台新證券於金融科技創新、數位轉型成果卓著，榮獲第22屆國家品牌玉山獎三項大獎。圖／台新證提供
台新證券於金融科技創新、數位轉型成果卓著，榮獲第22屆國家品牌玉山獎三項大獎。圖／台新證提供

台新證券秉持以客為本的服務精神，持續以創新思維優化客戶使用體驗，在第22屆國家品牌玉山獎榮獲「最佳人氣品牌類－信用資券線上償還自動化」、「最佳人氣品牌類－小新股利查詢」，以及「最佳產品類－海外債」，三項大獎，展現台新證券在金融科技創新、數位轉型的卓越成果。

榮獲最佳人氣品牌獎的「信用資券線上償還自動化」服務，整合「現金償還」與「現券償還」功能，從試算、申請到進度查詢皆為線上作業，讓客戶能即時掌握還款進度，節省人工作業時間；服務上線以來，累計服務超過千名客戶，處理金額逾新台幣6,000萬元，大幅提升效率並降低風險，成為金融業數位流程創新的標竿。

同樣拿下最佳人氣品牌獎的還有「小新股利查詢」，該服務整合「除權息日誌」、「已領取股利」及「未來股利」三大模組，讓投資人即時掌握個人持股配息與現金流狀況；卡片式設計與個人化提醒功能，使用者可自行設定通知，參與除權息，上線後首月推播量即達5,000筆，深受投資人信賴。

榮獲「最佳產品獎」的海外債券電子交易平台，具備「小額申購、電子化交易、友善介面」三大特色，成功將高資產客戶專屬的海外債券投資帶入大眾市場，投資門檻僅需1,000美元即可投資海外債券。透過平台提供即時市場資訊、配息時程與完整商品資料，大幅降低投資難度；此外，平台嚴謹的資安與破壞性測試流程，確保交易安全與品質穩定，實踐普惠金融理念。

台新證券表示，榮獲國家品牌玉山獎是對公司創新實力的肯定，未來將持續結合集團資源，深化數位生態系統建構，運用AI智能、大數據分析與資安防護技術，打造安全、便捷且具高度價值的數位金融服務，致力成為最值得信賴的證券品牌。

股利 台新

