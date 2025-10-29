精誠資訊AI應用備受肯定 「ESG智能永續數據平台」獲金質獎

精誠（6214）資訊自主研發的「ESG智能永續數據平台」，榮獲第五屆《工商時報數位金融獎》創新金融組金質獎，展現其將AI技術深度融入ESG永續金融的創新實力，成為台灣金融產業推動綠色轉型的重要技術推手。

獲獎的「ESG智能永續數據平台」結合AI 推理引擎、LLM（大型語言模型）、向量資料庫與台灣原生ESG資料庫，打造出兼具即時性、在地化與智能化的ESG智慧決策平台，協助金融機構與投資人以數據為依據，快速掌握企業永續表現與風險趨勢，推動永續金融的基礎建設升級。

精誠資訊科技創新服務事業部副總經理吳文舜表示：「精誠所提供的是以導入生成式AI方式進行非結構化資料的中文語意分析，同時依據產業特性動態建立在地化評分模型，涵蓋證交所規範上市櫃公司應申報的44項ESG量化指標，提供更即時、透明與可比較的ESG評估方式，解決傳統ESG工具多依賴國際資料來源與靜態財報揭露，更新頻率低且缺乏客觀性的問題。」

使用者也可透過精誠另一項產品「Winner Talk 贏家對話」，於系統介面上即時查詢ESG資料、生成投資摘要與決策建議。「Winner Talk贏家對話」擁有數十萬筆資料，範圍涵蓋新聞、財報、個股資訊與ESG相關資料，結合RAG與AI Agent技術，具備記憶與推理能力，如同擁有專屬ESG顧問，大幅提升分析效率與決策速度，真正實現「AI驅動的永續投資洞察」。

智能永續數據平台整合台灣超過1,800家上市櫃企業資料，提供橫向產業比較、ESG智能預警與決策分析，廣泛應用於投資決策、放貸審核、風險管理與綠色金融商品設計等場景。平台不僅補足國際評分標準在地性不足的缺口，也強化了金融機構於永續評估的速度與深度，為台灣綠色金融發展奠定關鍵技術基礎。

「數位金融獎」今年是第5年舉辦，今年報名參選的金融業者將近90家，歷經資格審、初審、複審以及決審嚴謹的評選過程，「ESG智能永續數據平台」一舉獲得「創新金融組」的最高榮譽金質獎，代表評審對於該產品對臺灣發展數位金融的高度肯定。