促進生物多樣性復甦 玉山金控攜手農業部推動海岸林種植計畫

為減緩氣候變遷及保護生物多樣性，玉山金控持續攜手農業部林業及自然保育署，推動「一生一樹，玉山植樹」造林計畫，積極投入植樹造林活動。玉山金控科技長張智星昨(28)日帶領40位玉山志工前往新北市金山區，親手於海岸林區種植防風樹苗，為守護台灣海岸生態及創造綠色永續未來共同努力。

玉山長期深耕永續領域並持續關注環境保護，自2019年起，與林業及自然保育署共同推動國有林及海岸林計畫，每年種植約一萬株台灣原生樹種。迄今已成功栽植並撫育超過七萬株樹苗，造林面積超過40公頃，涵蓋大台北與宜蘭地區的保安林及北海岸的防風保安林。玉山志工不僅參與每個種植環節，更藉由具體行動深化對環境保護的了解，共同守護自然生態，促進生物多樣性的復甦。

林業及自然保育署宜蘭分署分署長蕭崇仁表示，感謝玉山長期支持海岸林復育計畫，肯定玉山致力守護台灣北海岸線的用心與努力，並將環境永續發展列為首要任務。此次認養的新北市金山區海岸林位於海岸第一線，因林地尚未完全覆蓋，計畫將栽種草海桐等海岸原生樹種，以加強防砂功能，提升海岸林的保護效果。

玉山金控致力推動永續發展，持續以行動實踐對環境與社會的承諾。除推展「玉山瓦拉米計畫」，與在地農民合作推動有機農法，共同守護生物多樣性與布農族文化外，也與台灣大學合作推動「小米扎根行動計畫」，復育多樣化的小米品系，更推廣食農教育與文化傳承。此外，也積極參與TNFD工作小組，協助台灣醫療機構建構永續生態系統，並投入支持海龜、台灣黑熊及北極熊等瀕危物種的保育工作，為環境永續發展盡一份心力。