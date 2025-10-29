快訊

王子道歉了！認和粿粿「超出朋友應有的界線」

輝達選址確定了！蔣萬安親自宣布在北士科T17、T18

確定了！輝達落腳北市 今中午視訊會議 蔣萬安稍後宣布

促進生物多樣性復甦 玉山金控攜手農業部推動海岸林種植計畫

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為減緩氣候變遷及保護生物多樣性，玉山金控持續攜手農業部林業及自然保育署，推動「一生一樹，玉山植樹」造林計畫，積極投入植樹造林活動。玉山金控科技長張智星昨(28)日帶領40位玉山志工前往新北市金山區，親手於海岸林區種植防風樹苗，為守護台灣海岸生態及創造綠色永續未來共同努力。

玉山長期深耕永續領域並持續關注環境保護，自2019年起，與林業及自然保育署共同推動國有林及海岸林計畫，每年種植約一萬株台灣原生樹種。迄今已成功栽植並撫育超過七萬株樹苗，造林面積超過40公頃，涵蓋大台北與宜蘭地區的保安林及北海岸的防風保安林。玉山志工不僅參與每個種植環節，更藉由具體行動深化對環境保護的了解，共同守護自然生態，促進生物多樣性的復甦。

林業及自然保育署宜蘭分署分署長蕭崇仁表示，感謝玉山長期支持海岸林復育計畫，肯定玉山致力守護台灣北海岸線的用心與努力，並將環境永續發展列為首要任務。此次認養的新北市金山區海岸林位於海岸第一線，因林地尚未完全覆蓋，計畫將栽種草海桐等海岸原生樹種，以加強防砂功能，提升海岸林的保護效果。

玉山金控致力推動永續發展，持續以行動實踐對環境與社會的承諾。除推展「玉山瓦拉米計畫」，與在地農民合作推動有機農法，共同守護生物多樣性與布農族文化外，也與台灣大學合作推動「小米扎根行動計畫」，復育多樣化的小米品系，更推廣食農教育與文化傳承。此外，也積極參與TNFD工作小組，協助台灣醫療機構建構永續生態系統，並投入支持海龜、台灣黑熊及北極熊等瀕危物種的保育工作，為環境永續發展盡一份心力。

玉山金控 自然生態 林業

延伸閱讀

綠委要求查非洲豬瘟漏洞　農業部：台中資料欠缺

農業部：台中非洲豬瘟案場 基因定序最快31日出爐

疑豬肉郵寄包裹千件僅罰9件 首次輸入非故意還可免罰

批賴政府轉移邊境管制責任 國民黨：趁非洲豬瘟開啟大造謠時代

相關新聞

國票證霸凌羅生門 國票金：調查作業持續中

國票證霸凌案陷入羅生門。昨日台北市議員林亮君指出，國票證券副董事長陳冠如遭控長期對職員言語羞辱與不當干預業務，內部調查已...

新加坡精密工程科技協會訪證交所 東南亞創新資本平台鏈台星企業交流

新加坡精密工程科技協會（SPETA）參訪團10月28日蒞臨臺灣證券交易所，這次交流延續東南亞創新資本平台於今（2025）...

出口商拋匯 台幣連二升

在美元指數回貶及出口商月底拋匯需求支撐下，新台幣兌美元昨（28）日終場收在30.626元，升值9.3分，連續第二個交易日...

第一金重視勞工 連三年獲獎

第一金控視員工為最大資產，是企業永續發展的關鍵力量，連續三年榮獲勞動部職業安全署「健康勞動力永續領航企業」肯定。

第一金友善職場 開辦員工持股信託

第一金融集團打造友善職場，全面開辦員工儲蓄及持股信託，員工參加占比達95％。第一金並發揮金融業影響力，除協助逾110家企...

金管會修訂辦法 保險錢進公建將釋兆元動能

為引導保險業資金投入國內公共建設與實體產業，金管會放寬保險業資金可投資範圍，修正相關投資管理辦法，放寬投資上限，可望釋放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。