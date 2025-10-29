聯準會還要降幾次息？富蘭克林明星經理人大膽預測未來一年兩次

市場屏息等待聯準會10月FOMC的最新利率決策，市場除普遍預期未來一年將降息四次，包括將降息1碼。不過，富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒（Glenn Voyles）29日認為，未來一年只會降息兩次。

葛倫‧華勒分析，聯準會現在的降息是預防性動作，原因在於美國經濟還是非常好，而目前的通膨表現，聯準會短期可接受，但長期可能無法接受，因此認為未來一年只會降息兩次。

對於未來一年降息兩次的時間點，他笑說，我們不知道時間，但因美國政府關門，缺乏經濟數據，無法判斷降息時點。

日前次級汽車貸款經銷商「Tricolor」破產，引發市場對信貸市場的憂慮。不過，葛倫‧華勒認為，確實表明經濟存在部分風險，但那是一家次級汽車公司，而低端消費者只占整體經濟的一小部分。

針對市場關心的美國利率走勢，葛倫‧華勒強調，非投資等級債與利率關聯性不高，如果現在投資非投資等級債，可以持有三至五年，高收益債的回報相當好。當然現在點差並不便宜，但仍然處於相當合理水準，比金融海嘯前高出許多，而目前利差小，是反映現在非投資等債的品質非常好；且現在的利差，足以彌補可能面臨的違約損失。

他表示，他不會盲目購買高收益債，會看一檔商品未來三至五年的展望。且富蘭克林團隊還特別利用了能源等分析師關係，去拜訪相關公司高層，例如去年波音公司出現問題，我們特別去拜訪新執行長，面對面坐下來談，了解狀況。