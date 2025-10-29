聯準會還要降幾次息？富蘭克林明星經理人大膽預測未來一年兩次
市場屏息等待聯準會10月FOMC的最新利率決策，市場除普遍預期未來一年將降息四次，包括將降息1碼。不過，富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒（Glenn Voyles）29日認為，未來一年只會降息兩次。
葛倫‧華勒分析，聯準會現在的降息是預防性動作，原因在於美國經濟還是非常好，而目前的通膨表現，聯準會短期可接受，但長期可能無法接受，因此認為未來一年只會降息兩次。
對於未來一年降息兩次的時間點，他笑說，我們不知道時間，但因美國政府關門，缺乏經濟數據，無法判斷降息時點。
日前次級汽車貸款經銷商「Tricolor」破產，引發市場對信貸市場的憂慮。不過，葛倫‧華勒認為，確實表明經濟存在部分風險，但那是一家次級汽車公司，而低端消費者只占整體經濟的一小部分。
針對市場關心的美國利率走勢，葛倫‧華勒強調，非投資等級債與利率關聯性不高，如果現在投資非投資等級債，可以持有三至五年，高收益債的回報相當好。當然現在點差並不便宜，但仍然處於相當合理水準，比金融海嘯前高出許多，而目前利差小，是反映現在非投資等債的品質非常好；且現在的利差，足以彌補可能面臨的違約損失。
他表示，他不會盲目購買高收益債，會看一檔商品未來三至五年的展望。且富蘭克林團隊還特別利用了能源等分析師關係，去拜訪相關公司高層，例如去年波音公司出現問題，我們特別去拜訪新執行長，面對面坐下來談，了解狀況。
富蘭克林證券投顧分析富蘭克林坦伯頓公司債基金受到台灣投資人喜愛的三大原因，其一是專注投資非投資等級債，不像有些非投資等級債券基金還投資銀行抵押貸款、衍生性金融商品，析富蘭克林坦伯頓公司債基金是完全純粹投資非投資等即債；第二個原因是採取高信念持債，雖符合資格可投資的債券池多達一千多檔名單，但只挑三百檔，可說非常精選又不至於風險集中，因產業相當分散；第三個原因是風險導向特色，會避開長期趨勢下滑且競爭激烈的產業，例如有線電視、付費電視。此外，析富蘭克林坦伯頓公司債基金團隊採取三至五年的投資策略，因此在市場有較大風險時，會採取逆勢思考的投資策略。
