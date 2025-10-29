元大金推動永續健康職場藍圖 與元大銀獲運動企業認證

快訊

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
元大金控、元大銀行悉心打造永續健康職場，雙雙榮獲運動企業認證。圖/元大金控提供
元大金控（2885）建構系統化的健康管理策略及豐富多元的員工照護活動，今年與元大銀行雙雙榮獲運動企業認證。

運動部鼓勵企業推動運動風氣、打造永續健康職場環境，2016年起推出運動企業認證實施計畫，公開授證表揚符合資格企業，證明標章有效期限為三年；元大金控及旗下五大子公司守護同仁身心健康，均為認證合格企業。

為深植健康理念，元大金控推出涵蓋紓壓、減重及戶外挑戰等主題系列課程，導入科技體適能檢測，協助同仁科學化地管理自身健康；去年舉辦「元大為地球而走」健走活動，號召近700人次熱情響應，累積總步行里程逾1.7公里，相當於減少約4.2公噸的碳排放，達成運動及減碳雙贏效益。

元大銀行延攬專業醫護與體適能教練，為同仁打造個人化健康管理方案，創新推出「健康養成護照」積分獎勵活動，透過遊戲化的積分獎勵，成功激勵超過半數的挑戰者，逾維持良好健康習慣達三個月以上，展現構築活力職場文化上的卓越成效。

